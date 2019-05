Moby recueda una aburrida fiesta en Nueva York donde restregó su pene contra Donald Trump

Actualizado 29/04/2019 12:28:00 CET

MADRID, 29 Abr. (EDIZIONES) -

El compositor Richard Melville, conocido mundialmente con el nombre artístico de Moby, ha comentado la vieja costumbre que él y su pandilla de amigos tenían años atrás, consistente en retar a uno de ellos a sacarse el pene y restregárselo a algún famoso que vieran y no les resultara especialmente simpático.

Se trata de una broma recurrente que ya comentó por encima el músico en su último libro de memorias, Porcelain (2016), y que ahora ha vuelto a recordar en declaraciones a The Sunday Times, apuntando que él mismo se lo hizo a Donald Trump en 2001, en una aburrida fiesta en Nueva York.

"En 2001 fui a una fiesta en Park Avenue que no era especialmente emocionante. Estaba principalmente llena de hombres de negocios y promotores inmobiliarios. Allí estaba Donald Trump a unos pocos metros, hablando en voz alta a algunos otros invitados", ha recordado Moby.

Al ser reconocido por su pandilla, alguien desafió a Moby, quien aceptó el reto: "Me bebí un chupito de vodka para prepararme, me saqué el pene flácido de los pantalones y pasé casualmente por delante de Trump, tratando de rozar el borde de su chaqueta con el pene. Afortunadamente, no pareció notarlo o incluso se contrajo".

Según su propio relato, volvió con total tranquilidad junto a sus amigos, pidió otra bebida y les dijo: "Creo que toqué a Donald Trump". Esta anécdota aparece en la nueva autobiografía de Moby, Then it falls apart, que llegará a finales de este 2019.