Mónica Naranjo conmemora sus 25 años de carrera con 'Renaissance': "La música sigue siendo un circuito de hombres"

La cantante Mónica Naranjo ha presentado este jueves 28 de febrero en Madrid su nuevo disco 'Renaissance' con el que conmemorará sus 25 años de carrera en la música junto a una gira de conciertos por España.

La cantante ha hecho un recorrido por su trayectoria y reconoce sentirse afortunada por tener una larga trayectoria siendo mujer. "El mundo de la música sigue siendo un circuito cerrado por hombres. Cuando me dicen que llevo 25 años en esto pienso ¡Madre mía!. Es todo un récord", ha manifestado Naranjo en rueda de prensa.

Además, añade que "lo habitual" es encontrar hombres en estudios de producción trabajando como compositores. "Somos pocas las mujeres que trabajamos en estudio. Y las que lo hacemos no se conocen. Parece que no interesa que se sepa que la mujer es música y sabe producir sus propios discos. Pero aquí estamos para cambiarlo", indica.

Mónica Naranjo ha preparado a conciencia su regreso a los escenarios. Su vuelta será "a lo grande" y reunirá "pasado, presente y futuro", en un repertorio con versiones especiales de aquellos clásicos que "marcaron un momento muy especial" en su vida.

"Quiero hacer cosas que suenen acorde con lo que viene a continuación. Habrá diferentes disciplinas musicales y estaré acompañada de músicos clásicos y una gran coral", asegura.

Asimismo, ha adelantado que esta gira de cuatro conciertos --el 2 de octubre en Madrid, el 12 de octubre en Sevilla, el 19 de octubre en Málaga y el 24 de octubre en Barcelona-- se ampliará con más fechas y tendrá "colaboraciones especiales", que aún no ha querido desvelar.

Las entradas de estos conciertos se pondrán a la venta este jueves 28 de febrero durante la noche. En el repertorio de estas citas estarán sus grandes éxitos 'Amor coloca', 'Sobreviviré', 'Desátame', o 'Europa', entre otros.

Sin embargo, no habrá hueco para su etapa de "chica mala", ya que no ha querido incluir nada de este disco. "Hay algo dentro de ese disco que me trae muy malos recuerdos. No es una cuestión de capricho. Me sigue cayendo gordo", confiesa.

En este sentido, ha recordado su retirada de los escenarios durante siete años y los cuatro últimos en los que, según explica, paró "para volver con más energía".

"A veces los artistas pensamos que lo sabemos todo pero estamos en constante aprendizaje por eso quiero ser muy honesta con este nuevo disco. Cuando estoy bien conmigo misma me subo a un escenario. Lo hago por honradez, cuando siento que tengo algo que dar", reconoce.

A pesar de su evolución durante estos años, asegura que "queda mucho de la Mónica de antaño" y que "no ha cambiado tanto". "Ahora soy cotilla, gamberra y curiosa. Ahora toca rememorar y recuperar. Que esté todo lo que la gente quiere que esté", concluye.

La cantante ha adelantado que en abril lanzará una canción junto a "una directora de cine" y en mayo saldrá a la venta este nuevo album.

25 AÑOS DE MÚSICA

En 1994 Naranjo lanzó en México su primer álbum 'Mónica Naranjo' del que vendió más de un millón de copias. Desde entonces, su carrera musical no ha dejado de ascender e incluso ha desarrollado otros proyectos como presentadora, escritora, o productora musical.

Después de aquel primer disco, en 1997 regresó a España y lanzó su segundo álbum 'Palabra de mujer' con el que triunfó definitivamente en su tierra natal y alcanzó la cifra de más de dos millones de discos vendidos.

Más tarde llegaron 'Minage' (2000), 'Chicas Malas' (2001), 'Tarántula' (2008), 'MN4.0' (2014), y 'Lubna' (2016), como discos de estudio. Además, la cantante cuenta con más de 50 discos en directo, recopilatorios, sencillos y colaboraciones con otros músicos como Luciano Pavarotti, Mina, Raphael o Rocío Jurado.

A lo largo de su trayectoria ha vendido más de diez millones de discos y acumulado múltiples premios, como tres 'World Music Awards', o el premio 'Innovación a la Ópera' por su disco 'Lubna'.