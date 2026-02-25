Morant respalda a Yolanda Díaz tras la demanda de Julio Iglesias: "Son comportamientos fuera de lo aceptable"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha respaldado a la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la demanda de Julio Iglesias al que acusó de someter a sus trabajadoras a "abusos sexuales" y de tenerlas en una "situación de esclavitud".

"El señor Julio Iglesias está acusado de unas acciones y de unos comportamientos que, desde luego, yo comparto con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que son absolutamente fuera de lo aceptable, comportamientos machistas y abusos", ha argumentado Diana Mortan en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press

Morant ha explicado que, pese a que la denuncia presentada por extrabajadoras del cantante "no va a ser juzgada" en España, porque "se ha considerado por parte de los tribunales que no cabe juicio en nuestro país sino en el país donde se originaron", eso no impide que "se puedan seguir reprochando esas actitudes que ya no se toleran". Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar las diligencias de investigación contra el cantante al no corresponde a España investigar hechos cometidos fuera de sus fronteras.

"Nosotros podemos hacer valoraciones sobre los contenidos y las causas por las que se denuncian a las personas y dentro de esa valoración, el Gobierno de España condena cualquier actitud o cualquier abuso contra las mujeres", ha insistido Morant.

La dirigente socialista ha aludido, asimismo, a las imágenes de Julio Iglesias "sobrepasándo los límites de una relación correcta con las mujeres, con periodistas, con invitadas de programas, con mujeres que trabajaban a su alrededor". En opinión de la ministra, actitudes que "en algún otro momento eran toleradas por la sociedad, pero desde luego ahora mismo son absolutamente condenables". Por eso Morant ha asegurado "compartir con la vicepresidenrta esa condenas de esas actitudes que no caben contra la intimidad y contra las mujeres".