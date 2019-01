Morgan: "¿Cómo es posible que nos esté pasando esto con lo difícil que sabemos que es?"

Actualizado 24/01/2019 14:33:32 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Morgan ha empezado el año de la mejor manera posible: Agotando las 3.600 entradas para sus dos noches en el Teatro Circo Price de Madrid dentro del ciclo Inverfest. Una ya pasada, el 19 de enero, y otra este fin de semana, el domingo 27. Además, Pamplona y Barcelona "fueron increíbles", según apunta a Europa Press el guitarrista Paco López.

"Hemos empezado muy fuerte", prosigue, para luego rememorar esa primera velada en el Price que aún resuena con fuerza: "Fue una cosa muy especial y salimos todos muy contentos. El público estuvo alucinante. Este domingo será distinto porque cada concierto tiene su cosa, pero espero que sea igualmente especial".

Admite entre risas que llevan una temporada encadenando solo "buenas noticias", por lo que intentan "tener cuidado" para no perder la cabeza porque, además, "esto no puede ser así siempre". "Intentamos no venirnos demasiado arriba, pero sin dejar de disfrutar las cosas que nos están pasando", apostilla divertido.

Y es que con dos discos editados -North (2016) y Air (2018)-, el grupo madrileño de soul-rock (y pop, y americana y un poquito de jazz incluso) está viviendo una ascensión sin parangón en las últimas temporadas de la música independiente española. Progresiva y constante, en cualquier caso, pues en diciembre de 2017 cerraron la gira de presentación de su debut en la Sala But de Madrid.

Pero la explosión ha llegado con Air, lanzado hace diez meses. "No tenemos muy claro qué ha podido ser, no ha habido una cosa concreta que hayamos hecho", reflexiona el guitarrista, quien sí señala que han podido hacer "buena promoción" tocando en programas de televisión y atrayendo el interés de la prensa especializada.

Por eso remarca que ha sido algo "progresivo, sin prisa pero sin pausa, intentando ser constantes, haciendo las cosas con calidad". "Hay ciertas cosas que puedes hacer para pegar un pico de popularidad, cualquier promoción fuerte te puede ayudar, pero para crear una base de gente sólida que te escucha y va a tus conciertos tirando del clásico 'boca a oreja' es lo mejor", subraya.

UN PEQUEÑO GRAN MILAGRO

Esa transmisión viral a la vieja usanza que es el 'boca a oreja' ha resultado, efectivamente, definitiva para Morgan, quinteto integrado por Alejandro Ovejero (bajo y coros), Carolina de Juan (piano y voz), David Schulthess (teclados y coros), Ekain Elorza (batería) y el propio Paco López (guitarra y coros).

Todos ellos currantes de la música metidos en diversos proyectos desde hace años, que obtienen al fin los frutos por tanto trabajo, siempre creyendo en su instinto. "Hacemos la música que nos gusta, no nos importa la moda, nos importa que la canción tenga sentido, que musicalmente tenga algo que nos transmita a nosotros mismos primero", defiende Paco.

Ajenos a las modas, por tanto, y haciendo canciones en inglés de géneros como de otras épocas -soul, rock, folk, algo de pop-, con su gran aceptación popular Morgan se han convertido en un pequeño gran milagro en la escena musical independiente española, aunque eso se lo toma con humor el guitarrista del grupo: "Para nosotros es un milagro poder estar tocando".

Adquiriendo aún más profundidad en sus palabras, continúa lanzando una pregunta retórica al aire: "¿Cómo es posible que nos esté pasando esto con lo difícil que sabemos que es?" Tras recordar que aún hoy todos mantienen otros proyectos musicales en marcha, echa la vista atrás con un orgullo lógico por lo conseguido: "Nos hemos pateado todos los bares donde nos han dejado tocar".

GRAN MOMENTO PARA LA ESCENA

La gran capacidad de atracción que posee Morgan ahora mismo está consiguiendo, felizmente y de paso, que el público se fije también en otras propuestas similares, como bien pudieran ser las de Aurora & The Betrayers, Nat Simons o Ele.

Coincide con esto Paco, quien destaca: "Hay muchísima calidad y propuestas muy buenas. Estamos muy orgullosos de poder estar un poco dentro de este panorama. Hay cosas verdaderamente e increíbles de calidad. Rufus T. Firefly, por ejemplo, también da gloria verlos. Hay cosas muy buenas y al fin parece que se las está haciendo caso".

"El público tiene interés y lo aprecia. Es un momento esperanzador para la música en España", sentencia, al tiempo que vaticina que en los próximos años esta generación podría también ser referente lejos de nuestras fronteras. Y sobre la gran cantidad de mujeres en estas bandas, remata: "El sexo da igual, aunque es verdad que coincide que hay muchas chicas. Es genial pero, al final, si algo está bien, está bien".

De cara al futuro, por tanto, sí que piensan Morgan en probar suerte en otros países -en mayo estarán en Londres con La Excepción y Shinova-, aunque de momento en 2019 se van a centrar en afianzar lo conseguido en tantos conciertos como sea posible. "Vamos a tocar lo que nos dejen. Quizás para 2020 miraremos hacia fuera. Por curiosidad queremos intentarlo, es parte de la aventura", adelanta.

Para terminar, inevitable comentar el talento vocal de Carolina, o 'Nina', -descubierta para el gran público por Quique González-, señalada ya como una de las grandes voces de su generación. ¿Para tanto es? "Ella te diría que no", responde entre risas Paco, antes de remarcar: "Pero a mí me flipa su voz. Me parece una auténtica pasada. Durante los conciertos la disfruto como el primer día, es una auténtica barbaridad".