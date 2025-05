Muere el guitarrista Rick Derringer a los 77 años

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista Rick Derringer ha fallecido a los 77 años, según ha anunciado su asistente Tony Wilson en un mensaje publicado en Facebook en el que detalla que su muerte "deja un vacío en el mundo de la música".

"El reconocido guitarrista y artista Rick Derringer falleció a las 8:09 p.m. del 26 de mayo, rodeado de su amada esposa, la cantautora y compañera de banda durante 28 años, Jenda Derringer", ha afirmado Wilson.

El asistente señala que el legado de Derringer "va más allá de su música" y ensalza su "inconfundible energía y talento". Su fallecimiento deja un vacío en el mundo de la música, y será profundamente extrañado por sus seguidores, colegas y seres queridos. Por respeto a la familia y seres queridos de Rick Derringer, los detalles sobre el funeral y los servicios conmemorativos se anunciarán próximamente", añade el mensaje.

Derringer nació en Ohio en 1947 y su carrera se inició en los años 60 como músico de la banda The McCoys, los cuales lograron ser el número uno en las listas con 'Hang on Sloopy', cuando el guitarrista tenía solo 17 años. Posteriormente, Derringer logró un gran impacto con 'Rock and roll, Hoochie Koo' en 1974.

Durante su trayectoria, Derringer participó en numerosos discos junto a artistas como Alice Cooper, Richie Havens, Todd Rundgren y Steely Dan. También colaboró con Cyndi Lauper, Barbra Streisand, Kiss, Mason Ruffner y Madam X.

Entre las curiosidades del artista, Derringer lanzó 'Rockin' America', en la que destacó la patriótica 'Real American', usada por el Presidente en campañas políticas y en la serie 'It's Always Sunny in Philadelphia'.

Derringer realizó tres giras mundiales con Ringo Starr y la All Starr Band entre 2011 y 2014, recorriendo Europa, Rusia, Sudamérica, México y EE.UU., junto a músicos como Wally Palmer, Edgar Winter, Gary Wright, Richard Page y Greg Bissonette.