Muere Jimmy Cobb, emblemático batería de jazz que tocó en 'Kind of Blue' de Miles Davis

Jimmy Cobb performs in the 2009 New Orleans Jazz & Heritage Festival at the Fair Grounds Race Course on May 2, 2009 in New Orleans. - GETTY IMAGES / CHRIS GRAYTHEN - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El batería de jazz Jimmy Cobb, conocido sobre todo por trabajar con Miles Davis en una serie de emblemáticos discos que incluyen 'Kind of blue' (1959), ha muerto a los 91 años a causa de un cáncer, según informa NPR.

Cobb era el último superviviendo del grupo que Davis reunió para la grabación de su histórico disco. Aunque no se ha informado de la causa de la muerte, el pasado enero su hija lanzó una campaña online para recaudar ayuda económica para luchar contra los problemas de salud de su padre.

Nacido en Washington DC en 1929, Cobb empezó su carrera girando con el saxofonista Earl Bostic en 1950. Esto le llevo a una serie de actuaciones con la cantante Dinah Washington, el pianista Wynton Kelly y el saxofonista Cannonball Adderley.

Su trabajo más famoso fue al final de aquella década al tocar en el influyente e icónico álbum 'Kind of blue'. Su colaboración con Miles Davis -quien este 26 de mayo cumpliría 94 años- siguió en 'Porgy and bess' (1959), 'Sketches of Spain' (1960), 'Someday my prince will come' (1961) y el directo 'Miles Davis at Carnegie Hall'.

Cobb trabajó también durante aquellos años con Wayne Shorter o John Coltrane, incluyendo el también influyente disco de este último 'Giant steps' (1960). La lista de artistas con los que tocó es interminable e incluye a Billie Holiday, Wes Montgomery o Dizzy Gillespie.

Su primer álbum en solitario fue 'So nobody else can hear' en 1983. En 2012 recibió el Premio Donostia en el Festival de Jazz de San Sebastián, siendo sus dos últimos lanzamientos en 2019: 'This I dig of you' y 'Cobb's pocket'.