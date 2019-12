Muere Marie Fredriksson, cantante de Roxette, a los 61 años

Actualizado 10/12/2019 15:03:53 CET

Marie Fredriksson cantante de Roxette - GETTY IMAGES - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Marie Fredriksson, la vocalista del grupo musical Roxette, ha muerto a los 61 años de edad, según informa el diario sueco Expressen que recoge un comunicado publicado por la familia de la artista.

"Con gran tristeza tenemos que anunciar que una de nuestras más grandes artistas ha fallecido", reza el comunicado que apunta que Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre por complicaciones derivadas "de su antigua enfermedad".

La cantante llevaba años luchando contra un tumor cerebral que le fue diagnosticado en 2002. Fredriksson se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y fue tratatada durante meses con quimioterapia y radioterapia. El tumor dejó a Fredriksson sin visión en un ojo y con audición limitada. Sin embargo, en 2005, dijo: "Han sido tres años muy difíciles, pero estoy sana. Ya no estoy recibiendo tratamiento".

"El tiempo pasa muy rápido. Parece que hace poco cuando Marie y yo nos sentamos en mi pequeño apartamento en Halmstad y compartimos sueños. ¡Y qué sueño fantástico comartimos!. Gracias Marie, gracias por todo. Pintaste mis canciones en blanco y negro con los colores más hermosos", ha afirmado Per Gessle, compañero de Frediksoon en el dúo Roxette a través de Twitter. .

"Fue un honor haberte conocido todo tu talento y generosidad. Todo mi amor para tu familia. Las cosas nunca volverán a ser iguales", concluye el mensaje con un guiño al título de uno de los grandes éxitos de Roxette, la balada Things Will Never Be the Same.

Con una carrera que arrancó en 1986 y más de 75 millones de discos vendidos, el dúo sueco fue uno de los máximos exponentes del pop-rock de los finales de los ochenta y la década de los noventa. It Must Have Been Love, el tema central de la película Pretty Woman es posiblemente su canción más conocida junto a temas como Joyride, Listen To Your Heart, The Look, Spending My Time o Sleeping in My Car.