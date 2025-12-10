El mundo de la política y la cultura dice adiós al líder de Extremoduro: "Vuela alto Robe"

Archivo - El cantante Roberto Iniesta, 'Robe', durante un concierto en el Auditorio Miguel Ríos, a 25 de mayo de 2024, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). Robe Iniesta es compositor, músico, poeta y escritor, conocido por ser el fundador en 1987 y cant - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diversos representantes del mundo de la política y la cultura se han despedido del cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, fallecido este miércoles a los 63 años, y han aprovechado para compartir en redes sociales muchas de sus míticas letras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte del cantante, asegurando que "su legado será eterno". "Nos enseñó a no rendirnos jamás", ha declarado. "Hoy nos deja Robe Iniesta. Si 'toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo', él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza", ha expresado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press.

Sobre la muerte del músico, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha declarado en los pasillos del Congreso que "es una de las noticias del año a nivel cultural". "Estamos hoy muy entristecidos", ha manifestado, para después añadir que Iniesta "ha marcado un tiempo en la cultura española".

"Es una auténtica leyenda de nuestro rock. Una persona, además, que creo que ha marcado la juventud de varias generaciones de españoles y también destacar que fue una persona que tuvo una carrera musical muy larga no sólo a través de Extremoduro sino también como solista en los últimos años sacando discos que fueron reconocidos a nivel internacional como de una calidad excelente", ha defendido Urtasun.

En un comentario, publicado en Telegram, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado: "Tenía 21 años, quizá de los mejores momentos de mi vida, empezaba a militar en el movimiento estudiantil. Extremoduro fue la banda sonora de esa época. Hasta siempre, Robe".

"Recuérdame de qué está hecha la vida. Que a veces se me olvida la razón. Y alégrame esta amarga despedida. Recuérdame de qué está hecho el amor", ha escrito en un comentario en X, recogido por Europa Press, el portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Patxi López.

Del mismo modo se ha despedido la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero. "Del tiempo perdido en causas perdidas nunca, nunca me he arrepentido ni estando vencido, cansado, prohibido. Si me caigo y no me levanto, si lo olvido, recuérdame que yo soy un poeta y mi vida una letra que escribo en hojas en blanco". "Te echaremos mucho de menos. Vuela alto Robe", ha afirmado.

"Se va la voz de mi generación y de mi tierra. Se va un poeta. La rebeldía y el talento de Extremadura. Su rock y su palabra nos acompañarán siempre. Robe nos regaló una herida que cerrará de noche y abrirá de día. Descanse en paz. Un abrazo a su familia, a sus amigos y a todos sus seguidores, que hoy le lloran", ha señalado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

CON EL CORAZÓN "ROTO"

También la candidata de Unidas por Extremadura (Unidas Podemos) a las próximas elecciones autonómicas, Irene de Miguel, ha compartido una de las letras de Robe Iniesta. "Recuérdame de qué está hecha la vida que a veces se me olvida la razón y alégrame esta amarga despedida". "¡Vuela alto Robe! Nos dejas el corazón roto", ha apostillado.

"Nooooo.", junto a el emoticono de una cara triste, ha publicado el exlíder de Izquierda Unida y exministro de Consumo Alberto Garzón, quien ha compartido en X la noticia del fallecimiento del músico extremeño. Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho: "Se nos va Robe Iniesta, la banda sonora de toda una generación".

"Se nos va con él parte de nuestra juventud. Que la tierra te sea leve", ha añadido Belarra, al tiempo que ha recogido otro de los versos de Robe Iniesta en 'Si te vas': "Si te vas me quedo en esta calle sin salida, sin salida que este bar está cansado ya de despedidas, de despedidas".

LÁGRIMAS QUE EMPAÑAN UNA "PROFUNDA TRISTEZA"

Uno de sus compañeros, Lorenzo González, ha comentado en X: "Hoy, con el corazón roto, sólo quiero darte las gracias por el sueño de haberte conocido. Las lágrimas que empañan esta profunda tristeza no borrarán nunca tu recuerdo. Mi familia y yo te echaremos tanto de menos... Hasta siempre, siempre, siempre, querido Robe".

La cantante y compositora Rozalén ha despedido Robe, a través de una publicación en Instagram donde ha compartido una imagen del artista y el estribillo de 'Si te vas': "Si te vas, me quedo en esta calle sin salida". "Así me siento. Qué días más tristes", ha confesado.

La banda de rock indie Viva Suecia ha indicado: "Te llegó la muerte traicionera, Robe. Gracias por absolutamente todo. Descansa en paz, maestro, y que te entierren con la picha por fuera pa que se la coma un ratón".

Igualmente, el grupo Niña Polaca ha compartido uno de sus versos con un "hasta siempre Robe": "Para algunos vivir es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo más humilde soy y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo, me transporte mecido hasta el siguiente".

Además, la banda Veintiuno ha agregado en su cuenta de la red social X: "Y si fuera su vida una escalera se la pasó entera buscando el siguiente escalón".

"No es consuelo, pero al menos llegué a tiempo de rendirle el merecido homenaje en las citas de 'Afanes sin provecho'. Gracias, Robe, por todo el tiempo perdido", ha expresado el escritor Lorenzo Silva.

Luis Cepeda, cantante y concursante de Operación Triunfo 2017, ha escrito en X: "Hoy se ha ido uno de los mejores compositores del mundo. Hoy un ratón se va a poner las botas. DEP Robe Iniesta".

El Museo del Prado, por su parte, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del músico Robe Iniesta. "En febrero tuvimos la ocasión de colaborar con este vídeo que une la colección del Museo del Prado y su canción 'El poder del arte'", ha destacado la pinacoteca.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) también ha lamentado "profundamente" la muerte de Robe Iniesta, que ingresó como socio en la entidad en octubre de 1990, donde registró más de 150 obras musicales, "algunas tan relevantes para la historia del rock español de las últimas décadas como 'So payaso', 'Jesucristo García', 'Pedrá' o 'Destrozares'".

"Tristes y desolados por la repentina muerte de Robe Iniesta, figura imprescindible de nuestra música popular, rebelde y carismático, capaz de fundir en sus canciones con extrema sensibilidad y personalidad la poesía de Federico García Lorca, Antonio Machado o Miguel Hernández con la esencia y el nervio del rock urbano", ha expresado el presidente de SGAE, Antonio Onetti.