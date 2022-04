Muse encabeza el cartel del Rock in Rio Lisboa 2022 que regresa tras la pandemia

Archivo - Muse en el Rock in Rio Lisboa 2018. - AGÊNCIA ZERO - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda británica Muse encabeza el cartel del festival Rock in Rio Lisboa 2022, en sustitución de Foo Fighters, y actuará así por cuarta vez en el escenario de la Ciudad del Rock, la sede del encuentro, que regresa tras la pandemia.

En concreto, Muse se subirá al escenario el próximo 18 de junio, el primer día del evento --que se celebrará también el 19, 25 y 26 de junio-- , cuando el público podrá disfrutar de grandes éxitos de la banda, como 'Time is Running Out', 'Plug in Baby' o 'Undisclosed Desires', así como de singles de su nuevo álbum 'Will of the people', que se lanzará el próximo mes de agosto.

Así, la banda llevará al Parque Bela Vista un espectáculo que ya se puede anticipar como "impresionante", ha destacado la organización del festival en un comunicado.

Todos los fans que ya hayan comprado las entradas antes de la cancelación de Foo Fighter pueden elegir si quieren mantener su entrada, cambiarla para otro día del festival o pedir el reembolso. Toda la información sobre las entradas esta disponible en www.rockinriolisboa.sapo.pt.

Además de Muse, la próxima edición de Rock in Rio Lisboa cuenta con The National, Liam Gallagher, Duran Duran, a-ha, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta o Jason Derulo.

Asimismo, el recinto del festival acoge seis escenarios más además del principal (Galp Music Valley, Rock Your Street, Super Bock Digital Stage, Palco Yorn, Palco Chef's y Game Stage), así como actuaciones en la calle o espectáculos de stand-up, entre otras sorpresas.