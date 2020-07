My Morning Jacket publican nuevo disco este viernes

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

My Morning Jacket publican su nuevo álbum este viernes 10 de julio en el sello ATO Records. Este nuevo disco llevará el título de 'The Waterfall II', inspirado por los paisajes idílicos de Stinson Beach en California.

La banda original de Kentucky terminó con dos docenas de canciones, grabadas en un estudio conocido como Panoramic House. Estuvieron tentados a lanzar un triple álbum pero finalmente decidieron que menos es más y acabaron por dividir ese trabajo en dos mitades.

La primera se materializó en el LP 'The Waterfall' que en 2015 se hizo con una nominación a los Grammy en la categoría de Mejor Álbum Alternativo.

My Morning Jacket están ya listos para lanzar la segunda parte de este proyecto, 'The Waterfall II', este viernes 10 de julio en todas las plataformas digitales y el 18 de agosto en formato físico.

Al igual que su predecesor, 'The Waterfall II' habla desde la ensoñación sobre una ruptura, ligada estrechamente a la pérdida reciente de una larga relación por parte de Jim James.

Por ello la narrativa del álbum tiene mucho que ver con la pérdida y la recuperación. El mismo James apunta: "Siempre hay esperanza detrás del dolor y la pérdida si aprendes a dejarte llevar como el agua en la vida".

Las canciones son 'Spinning My Wheels', 'Still Thinkin', 'Climbing The Ladder', 'Feel You', 'Beautiful Love (Wasn't Enough)', 'Magic Bullet', 'Run It', 'Wasted', 'Welcome Home' y 'The First Time'.