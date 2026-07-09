Nace el Premio SGAE Urban Gata Cattana 2026 para reconocer a raperos menores de 30 años

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MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE ha puesto en marcha la primera convocatoria del Premio SGAE Urban Gata Cattana 2026 para reconocer la creación de los compositores de rap y música urbana menores de 30 años miembros de la Sociedad General de Autores y Editores. Las obras finalistas competirán por cuatro premios que tendrán una dotación total de 11.700 euros.

El galardón, que lleva el nombre de la rapera, poetisa, politóloga y activista cordobesa, cuenta con la colaboración de La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, donde Gata Cattana fue alumna predilecta hasta su muerte con 25 años en 2017.

La recepción de obras permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre y se enviarán vía telemática al buzón habilitado por la SGAE con toda la información requerida en las bases. Se permite la inscripción de obras en coautoría y sin límite de duración.

Entre todas las obras presentadas, se seleccionarán cuatro composiciones finalistas que se interpretarán en directo en un concierto final que tendrá lugar el 30 de octubre de 2026 en la Universidad de Granada.