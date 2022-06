Natalia Lacunza publica 'Tiene que ser para mí': "Hay mucho machismo y misoginia en la industria musical"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante Natalia Lacunza (Pamplona, 1999) publica el próximo viernes, 10 de junio, su primer álbum 'Tiene que ser para mí' (Universal), un trabajo honesto en el que se abre en canal sobre el proceso que ha vivido personal y musicalmente desde que saltase a la fama y se sumergiese en la industria musical, en la que, lamenta, "hay mucho machismo y misoginia".

"Seguimos peleando contra la misoginia en la industria musical. La vivo yo y la vivimos todas", advierte la artista en una entrevista concedida a Europa Press, en la que asevera que "es el momento de que las cosas cambien de lugar" y "se responsabilice de este problema a quien de verdad se tiene que responsabilizar".

A su juicio, el peso de solucionar esta problemática no debe de caer solo sobre los hombros de las mujeres, que ya llevan "mucho tiempo" clamando contra el machismo, sino que, se debe "crear incomodidad" entre los hombres del sector.

"Por ejemplo, a ellos se les tendría que preguntar sobre la misoginia en la industria", apela la artista, quien lamenta también los cuestionamientos a las letras de las mujeres y la exigencia sobre sus propuestas. "Que se juzga más a las mujeres es una realidad absoluta y gigante", ha añadido.

Como con este tema, Lacunza, que resalta su "voz social", asegura ser "muy honesta" en todo lo que dice. En este disco ha aplicado esa transparencia y canta sobre todo lo que ha vivido en los últimos tres años, desde que la fama le llegase de golpe tras su paso por Operación Triunfo 2018. De todo lo visto, oído y callado en este periodo, la artista ha construido una historia en el que el mensaje principal es el título del disco, "tiene que ser para mí".

El álbum recorre así desde sus dudas sobre sí misma, su valor y talento, hasta desahogos por experiencias personales desafortunadas. En concreto, la canción 'No me querías tanto' hace alusión a una relación tóxica, aunque la artista prefiere no mencionar nombres.

"Ya he escuchado, visto y callado, y siento que estoy preparada para decir en alto muchas cosas", señala Lacunza en palabras escritas por ella sobre el álbum, y, en la entrevista, explica que hizo la mencionada canción porque pasó por un "momento muy duro" en el que necesitaba desahogarse.

"Yo no quiero darle bola a este tema, pero creo que necesitaba hacer esa canción en ese momento", confiesa la artista, quien destaca también que "al margen de quién habla" en el tema, este aborda una realidad "vivida por todos".

Y ese es otro de los objetivos que se ha marcado la pamplonica en su primer álbum, hacer de sus vivencias canciones "que cada uno puede llevar a su lugar". "Quiero que mucha gente se puede sentir identificada", subraya.

En el disco, que sigue a sus dos EP previos - 'Otras alas' y 'EP2'--, Lacunza también habla de su salud mental y toda la presión que ha recibido. Desde que salió del concurso, se ha expuesto a situaciones para ella "duras de asimilar y difíciles de gestionar".

"Llevo estos tres años enfrentándome a hacerme mayor y a cosas que no me habían pasado antes. De eso va el disco", incide, para aclarar que ahora ya ha tenido el tiempo suficiente para "aceptar su trabajo" y hacerse un "lugar cómodo" dentro del mismo. "Ya no siento como si tuviera 50 cuerdas tirando de mí para muchos lados diferentes. Estoy intentando hacerme mi mejor amiga, hacer lo que me gusta y confiar en ello", apostilla.

"TENEMOS PRESIÓN POR LO QUE SE ESPERA DE NOSOTROS"

A todo ello le ha ayudado su psicóloga, quien ha escuchado el álbum en exclusiva. Lacunza acude a terapia desde hace un tiempo, al verse afectada por la sobrexigencia, más toda la situación social que, como recuerda, ha visibilizado la necesidad de cuidar de la salud mental, sobre todo en los jóvenes.

"Tenemos presión por lo que se espera de nosotros, siempre sientes que tienes que aspirar a más, a más y a más, cuando estás en un mundo efímero en el que trabajas un montón para exhibir una cosa en cinco minutos y que luego se le olvide a todos", critica. En estas circunstancias, añade, "es inevitable sentir ansiedad".

"Hay que manejarlo de la mejor manera posible... Una terapia no te salva la vida, pero te ayuda a entenderte mejor y a entender el mundo en el que vives", reflexiona al respecto.

'Tiene que ser para mí' es, por todo esto, su disco, un disco íntimo que se incluirá ahora en la lista de álbumes de pop alternativo que se han lanzado este año, una nueva ola del género que gana peso en la industria y de la que siente que forma parte.

En el marco de la promoción, la artista ha presentado el disco este miércoles, 8 de junio, en un evento impulsado por Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que genera encuentros en torno al directo.

A otros directos se encamina ahora Lacunza, cuyo nombre figura en varios carteles de festivales este verano, entre ellos el Festival Tomavistas Extra, por el que actuará el 24 de junio en Madrid. Tras la gira la artista no se marca ninguna meta más que seguir aprendiendo y hacer más música. Si entre futuros trabajos encontrase el tema, no descartaría presentarse al Benidorm Fest, que elige al representante de Eurovisión, al que ya optó a ir en la selección española que se llevó a cabo en el marco de OT 2018.