Nine Inch Nails regresarán en 2020

Actualizado 20/12/2019 11:10:44 CET

ATTICUS ROSS Y TRENT REZNOR - NINE INCH NAILS - Archivo

MADRID, 20 Dic. (EDIZIONES) -

Nine Inch Nails planean su regreso para 2020, según ha adelantado su líder Trent Reznor en una entrevista con Revolver Magazine, en la que se habla de grabar nueva música y salir de gira.

Aunque el nuevo número de esta publicación, con Reznor en portada, no verá la luz hasta enero, fans de la banda han compartido la noticia en Reddit después de hacerse con una copia de la revista.

En una larga entrevista, el periodista se centra en los recientes trabajos de Reznor para cine y televisión con Atticus Ross, aunque Nine Inch Nails termina siendo tema de conversación.

"Nine Inch Nails no están olvidados. La banda recientemente lanzó la 'edición definitiva' de su álbum 'With Teeth' (2005), y en 2020 Reznor y Ross planean reunir al grupo para salir de gira y grabar nueva música", avanza el artículo.

El último álbum de la banda estadounidense, pionera del rock industrial, fue aquel 'Bad Witch' de 2018. Ese mismo año recorrieron el mundo presentándolo y pasaron por el Mad Cool Festival de Madrid.