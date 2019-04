El No Surrender Festival cantará Glory Days en homenaje a Bruce Springsteen en Vilanova de Bellpuig (Lleida)

Publicado 01/04/2019 16:20:53 CET

La tercera edición del concierto homenaje al cantante Bruce Springsteen No Surrender Festival se celebrará en Vilanova de Bellpuig el 29 de junio con la interpretación de los músicos y cantantes de la canción 'Glory Days', un tema incluido en el mítico álbum 'Born in the USA' del 'Boss', y que cuenta la historia de un hombre que vuelve a rememorar sus días de gloria en la época adolescente.

El evento está organizado por El Estoneta Sala Boss, el Ayuntamiento de Vilanova y el Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) y cuenta con la colaboración de Maquinaria Vicens y Cal Valls, ha informado la organización este lunes en un comunicado.

En esta edición el festival se reduce a sólo un día "para mantener el espíritu inicial con el que se creó el proyecto", ha explicado el impulsor y organizador del festival, Josep Maria Pons.

Tras la grabación de 'Glory Days' está prevista la actuación de la banda tributo a Bruce Springsteen Sergio Gisbert & The Jacks con la banda al completo.

La organización, que abre este martes el periodo de inscripciones, asegura que ha recibido peticiones para participar de seguidores de todo el mundo.

Según sus datos, el vídeo de la canción 'No Surrender', que se interpretó y grabó el año 2017, ya ha llegado a las 880.000 visualizaciones en Youtube.