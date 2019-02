Norah Jones da rienda suelta a su creatividad en Begin Again

Actualizado 22/02/2019 18:33:03 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo 12 de abril Norah Jones lanzará Begin Again, una colección de singles que reúne siete canciones eclécticas que Jones grabó durante el pasado año con colaboradores como Jeff Tweedy y Thomas Bartlett.

Begin Again, que ya puede reservarse, se edita en vinilo de 12", CD y digital. Está producido por Jones que, además de intérprete vocal de los temas, toca el piano y el órgano con Brian Blade a la batería, Christopher Thomas al bajo, Dave Guy a la trompeta y Leon Michels al saxo tenor.

El pasado año tras la edición del 2016 de su aclamado álbum Day Breaks y la extensa campaña de promoción y gira mundial que lo acompañó, Jones regresó calladamente al estudio con la sola intención de servir a las musas sin expectativas, ni restricciones, en su camino creativo.

Así, la artista se reunió con un grupo de amigos en breves e improvisadas sesiones donde experimentaron y colaboraron con un verdadero espíritu de apertura y disfrute de la espontaneidad del proceso de creación musical.

"Me sentía inspirada para grabar probando diferentes cosas," dice Jones, añadiendo que la idea era hacerlo "divertido, rápido y sin presión". "Es un gran modo de colaborar con otras personas. Solo un día o tres en el estudio y ya está", apostilla.

Los singles que Jones comenzó a editar el pasado verano abarcan un abanico que va desde experimentos ribeteados de electrónica a brillantes baladas de folk acústico o canciones soul plagadas de órgano y metales.

"Con el añadido de tres canciones inéditas, Begin Again presenta siete diapositivas de creatividad de una de las más versátiles y consistentemente intrigantes artistas", apunta el comunicado de Universal Music remitido a Europa Press.

La lista de temas de Begin Again incluye My Heart is Full, Begin Again, It Was You, A Song with No Name, Uh Oh, Wintertime y Just a Little Bit. Esta última se encuentra disponible en las plataformas digitales desde este viernes.