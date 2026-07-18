La nostalgia futurista de OMD pone al público a bailar en las Noches del Botánico

El grupo británico OMD durante una actuación en las Noches del Botánico, a 18 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los británicos Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) han conquistado este sábado 18 de julio las Noches del Botánico de Madrid con una exhibición de 'synth-pop' atemporal que ha dejado al público con ganas de más, tras perder la voz Andy McCluskey y acabar el concierto anticipadamente, entre los aplausos del público y las lágrimas del dúo inglés, fundido en un abrazo.

En cualquier caso, la velada ha estado marcada por la nostalgia vanguardista y el baile electrónico de unos incombustibles OMD que han compartido cartel con la energía desbordante de los franceses Rinôçérôse, considerados alumnos suyos aventajados.

Con el cartel de entradas agotadas, el recinto del Real Jardín Botánico Alfonso XIII, de la Universidad Complutense de Madrid, se ha transformado en una pista de baile al aire libre en la que se han dado cita varias generaciones de seguidores de la música electrónica y el pop de raíces ochenteras.

Los encargados de abrir la noche han sido los franceses Rinôçérôse, a las 20:00 horas. Líderes indiscutibles de la 'french touch' desde los años 90, el dúo originario de Montpellier, compuesto por Jean-Philippe Freu y Patou Carrié, ha desarrollado un universo sonoro propio en el que convergen guitarras eléctricas, rock psicodélico y house guitarrístico.

Durante cerca de una hora, el dúo francés ha demostrado que continúa explorando nuevos territorios sonoros sin perder su sello característico y demostrando por qué siguen siendo unos de los alumnos aventajados en la fusión de guitarras de rock y bases 'house'.

Pero el plato fuerte de la noche ha llegado a las 21.30 horas, con los británicos Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD). El dúo de pop electrónico formado por Andy McCluskey y Paul Humphries ha salido al escenario decidido a demostrar que sus directos siguen siendo tan sólidos, enérgicos e impecables como hace cuarenta años, con un repertorio que ha combinado la frescura de sus composiciones más recientes con himnos que definieron toda una época.

"¡Hola, buenas noches! ¿Preparados para la fiesta?", preguntaba McCluskey nada más salir al escenario, ante un público ya entregado ante los primeros compases de 'Evolution Of Species', que forma parte de su ultimo trabajo. Desde su debut homónimo en 1980, los británicos cuentan con una trayectoria formada por un total de catorce álbumes de estudio hasta 2023.

Los de Liverpool han demostrado esta noche la vigencia de un proyecto con el que han conseguido ser considerados los padres fundadores e indispensables del mejor synth pop de la historia.

Así, a lo largo del concierto, han ofrecido un sonido nítido y una elegante puesta en escena, tan sólida y fresca como en sus inicios, con temas indispensables como 'Souvenir' o 'Joan of Arc', que ya se alzaron con la etiqueta de clásicos en su lanzamiento, en la primera mitad de los años ochenta.

La banda británica ha sabido conectar desde los primeros acordes con una audiencia intergeneracional que no ha parado de bailar cuando han sonado himnos como '(Forever) Live and Die' o 'Veruschka', que han formado parte de un repertorio formado por una sucesión imbatible de clásicos imperecederos e himnos de la música electrónica.

Han sido constantes también las interpelaciones de McCluskey al público asistente, que no ha parado de bailar composiciones más clásicas con temas de su producción reciente, demostrando una vigencia que trasciende el mero ejercicio de la nostalgia.

FINAL INESPERADO

Ya se quejaba el vocalista de problemas en la voz pero el concierto continuaba según los previsto hasta que Humphries tuvo que sustituirle en 'Secrets' y en unos de los puntos álgidos de la noche, con la icónica 'Enola Gay', que aborda el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, han tenido que dar por finalizada la velada, con un público en pie y pidiendo perdón en repetidas ocasiones, tras poco más de una hora de duración de un concierto que estaba siendo inolvidable.

El festival Noches del Botánico, que concluye el próximo 31 de julio, con casi todos los conciertos con el cartel de 'sold out', afronta la recta final de su edición de 2026, la décima, una de las propuestas culturales y de ocio más reconocible y sostenible del verano madrileño, alternando géneros que van desde el pop hasta el jazz, el rock o el flamenco en un entorno privilegiado: el emblemático entorno natural del Real Jardín Botánico Alfonso XIII, de la Universidad Complutense de Madrid.