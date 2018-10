Pablo Alborán triunfa ante 10.000 fans en el Auditorio Nacional de México en el primer concierto del Tour Prometo

Actualizado 02/03/2018 10:33:36 CET

"Primera noche Auditorio Nacional. México te amo. Estoy enamorado de ti. Mañana te lo vuelvo a cantar". Con estas palabras Pablo Alborán resume en Twitter sus sensaciones tras el primer concierto del Tour Prometo 2018, que tuvo lugar este 1 de marzo en Ciudad de México.

Más de 10.000 fans se congregaron en el legendario auditorio -donde esta noche repite- para disfrutar de la primicia de ser los primeros en disfrutar del nuevo espectáculo del músico malagueño, que pasará todo lo que queda de año dando conciertos tanto en América como en España.

En la primera noche de la gira, Pablo cantó canciones como No vaya a ser, Pasos de cero, La escalera, ¿Dónde está el amor?, ¿Quién?, Recuérdame, Tanto, Perdónamente, Solamente tú, Por fin, Saturno, La llave, Tu refugio, Boca de hule, Curo tus labios, Idiota, Prometo, Éxtasis y Vívela.

Durante cerca de dos horas, el español desgranó lo mejor de su repertorio ferreamente respaldado por su banda, con un espectáculo enriquecido por piezas audiovisuales en una gran pantalla al fondo del escenario.

Y los asistentes lo pasaron fenomenal, tal y como vemos a continuación recopilando algunos mensajes en redes sociales, no sin antes reproducir otro mensaje del propio Pablo: "Primera noche en el Auditorio Nacional de Ciudad De México. No tengo palabras. Gracias a todo mi equipo por hacer posible esta gira y por el esfuerzo. Gracias México, mi público, mi segundo hogar por darme alas y volar hasta Saturno. Mañana repetimos... no me lo creo..."