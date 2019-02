Papa Roach, Me First & The Gimme Gimmes, Turbonegro, Soulfly y Berri Txarrak, al Download Festival 2019

Actualizado 31/01/2019 12:33:46 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Download Festival Madrid, que celebrará su tercera edición del 28 al 30 de junio en La Caja Mágica, desvela este jueves más bandas que se incorporan al cartel.

Se trata de Papa Roach, Me First & The Gimme Gimmes, Turbonegro, Soulfly, Berri Txarrak, Leprous, The Baboon Show, Perturbator, Lovebites, Brass Against y Nothing Nowhere.

Estos fichajes se suman a otras bandas ya anunciadas como Scorpions, Slikpnot, Tool, Sabaton, Amon Amarth, Stone Temple Pilots, Sum 41, Architects o The Interrupters. Información y abonos en la web oficial www.downloadfestival.es