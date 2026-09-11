Patrimonio Nacional "ocupa" los Reales Sitios con 40 conciertos en los que destaca el órgano y las mujeres

Archivo - Vista de la fachada del Palacio Real, a 13 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un viaje apostólico con paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Patrimonio Nacional ha presentado su Temporada Musical 2026-2027, con la que "ocupará" en el Palacio Real de Madrid y otros Reales Sitios en alrededor de 40 conciertos entre septiembre y junio.

"El objetivo último es que el patrimonio no solo pueda escucharse, sino también conocerse, comprenderse y disfrutarse. En definitiva, que la música vuelva a ocupar el lugar históricamente le corresponde en los Reales Sitios", ha explicado el organista y asesor del programa, Jorge García Martín, en un encuentro con los medios este viernes.

Así, la programación pone en un lugar protagonista instrumentos como el órgano --el Ciclo de Órgano celebra su 20ª edición con cuatro conciertos -- y figuras femeninas compositoras que no han estado "siempre reconocidas". "Ni estudiadas. En una serie de conciertos, que van a estar en distintos ciclos, estas compositoras se podrá recuperar su legado y situarlas en el lugar que ahora les corresponde", ha detallado la directora de Actos Oficiales y Culturales de Patrimonio Nacional, Blanca Padilla Blanco.

La temporada recorrerá la música española del Siglo de Oro al clasicismo y tendrá uno de sus momentos destacados el 12 de diciembre, cuando la viola y el violonchelo Stradivarius del Palacio Real sonarán por primera vez junto al órgano Bosch de la Capilla Real.

Concretamente, el ciclo temático 'Ayres de Gala' vertebra la temporada con la música de Francisco Correa de Arauxo y José Lidón. Asimismo, entre las citas destacadas está el 6 de febrero, cuando Maurizio Croci y Evangelina Mascardi interpretarán 'Milano Spagnola', dedicado al Tiento español del Siglo de Oro; o el 17 de octubre, cuando el organista Bernard Foccroulle, dedicará un concierto del XX Ciclo de Órgano en la Capilla del Palacio Real.

Antes, el 12 de diciembre --con motivo del 75º aniversario de la recuperación de la viola Stradivarius--, la viola y el violonchelo 1700 Stradivarius del Palacio Real sonarán por primera vez junto al órgano Bosch de la Capilla Real.

En este concierto actuarán Lola Fernández (viola), Roberto Alonso (violonchelo) y Jorge García (órgano), con un programa dedicado a sonatas de maestros de la Real Capilla como Felipe de los Ríos y José Lidón.

De hecho, el Ciclo de Cámara, protagonizado por los Stradivarius de la institución, es el más veterano de Patrimonio Nacional y este año celebra su XLIII edición.

Otra de las efemérides a las que rinde homenaje esta temporada Patrimonio Nacional es el V centenario del nacimiento de Felipe II. Por eso, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial acogerá cinco conciertos entre mayo y junio de 2027.

El primer acto será el día 21 de mayo, cuando se celebrará la Misa cantada de Nuestra Señora a cargo del Coro In Hora Sexta. Esta obra fue compuesta por Fray Martín de Villanueva, primer compositor del Monasterio del que existen noticias y reliquiero de Felipe II durante su larga enfermedad.

El conjunto La Grande Chapelle inaugurará el 22 de mayo los conciertos con 'Música para Felipe II', concebido específicamente para esta ocasión, e interpretado con instrumentos históricos del Renacimiento.

Por su parte, el ensemble dirigido por Jota Martínez ofrecerá el 29 de mayo un espectáculo de música y baile titulado 'Ramillete de danzas para un príncipe', que rememora el interés y la formación del monarca en el baile durante su juventud y que también contará con el uso de instrumentos de época.

Por otro lado, el Ciclo de Órgano alcanza su 20ª edición esta temporada, por lo que reunirá cuatro conciertos: uno en El Escorial y tres en torno al órgano Bosch de la Capilla del Palacio Real de Madrid.

Además, el Ciclo de Música en las Reales Capillas incluye citas el 11 de septiembre y en el mes de marzo en la iglesia del Monasterio de Santa Isabel; el 7 de noviembre, en la Basílica de Atocha; el 7 de marzo, en el Monasterio de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid); el 20 de marzo, en la Basílica del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y el 9 de mayo, en el Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas (Burgos).

También se ha adelantado ya la programación de la 41ª edición del Ciclo de Música en Navidad, que contará con cuatro conciertos. A estos ciclos se suman la XXXIX Primavera Musical en Palacio, a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Real, varios conciertos didácticos de órgano en el Palacio Real de Madrid y el Ciclo de Música en Yuste, con dos citas el 19 y 26 de septiembre de este año.

Patrimonio Nacional participará, además, en el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid 2027 y organiza el Ciclo de Verano, con varias citas aún por anunciar.