Pearl Jam desvelan los títulos de las doce canciones de su nuevo disco

Actualizado 20/01/2020 18:11:24 CET

MADRID, 20 Ene. (EDIZIONES) -

Pearl Jam anunciaban hace justo siete días que ponen fin a siete años de silencio discográfico con el lanzamiento de su undécimo álbum de estudio.

Llevará por título 'Gigaton' y llegará el 27 de marzo a través de Monkeywrench Records / Republic Records en Estados Unidos y de Universal Music en el resto del mundo.

Este nuevo disco cuenta con producción de Josh Evans junto al propio grupo y el primer single llevará por título 'Dance of the Clairvoyants'.

Ese era el único título de canción conocido por ahora, pero este lunes la banda estadounidense ha desvelado los nombres de los doce temas que integran este 'Gigaton'.

Se trata de 'Who Ever Said', 'Superblood Wolfmoon', 'Dance Of The Clairvoyants', 'Quick Escape', 'Alright', 'Seven O'Clock', 'Never Destination', 'Take The Long Way', 'Buckle Up', 'Comes Then Goes', 'Retrograde' y 'River Cross'.

Gigaton. Out March 27th. Which track are you most excited to hear? More info and pre-order: https://t.co/uDIWRrKT1y pic.twitter.com/il6Zvb22bh — Pearl Jam (@PearlJam) January 20, 2020

"Hacer este disco fue un largo viaje", explica el guitarrista Mike McCready en la web del grupo de Seattle en un comunicado recogido por Europa Press.

Y añade: "Emocionalmente fue oscuro y confuso por momentos, pero lo vivido a su vez también fue algo excitante y experimental. Colaborar con mis compañeros en 'Gigaton' en última instancia me dio mayor amor, mayor consciencia y mayor conocimiento respecto a la conexión humana que necesitamos en estos tiempos".

El grupo anunciaba también hace una semana una gira norteamericana de presentación a partir de marzo. Después visitará Europa en una gira veraniega que no tiene parada alguna en España.