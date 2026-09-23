El programa MusaE llevará 46 conciertos a pinacotecas estatales en su décima edición: "No es un patrimonio estático"

La directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert de León, durante la presentación de la décima edición de ‘MusaE. Música en los Museos Estatales’, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y Acción Cultural Española (AC/E) han presentado hoy la décima edición de 'MusaE. Música en los Museos Estatales', un ciclo de 46 conciertos y micro-recitales comisariado por Juventudes Musicales de España que se realizarán en 15 museos estatales.

"No es un patrimonio estático, ni el de los jóvenes, ni el de la música ni el de los museos tampoco", ha detallado la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio, Ángeles Albert de León, este miércoles.

Así, los museos estatales recibirán en sus salas e instalaciones actuaciones de música jazz, flamenco, la música folk, el pop, antigua o clásica. De hecho, Albert de León ha destacado la "diversidad" y la "calidad" interpretativa de todos los seleccionados.

Concretamente, los jóvenes músicos que protagonizarán cada actuación tienen hasta 35 años y han sido seleccionados a través de una convocatoria pública abierta. En esta décima edición se han recibido 225 solicitudes de solistas y formaciones de diferentes estilos musicales, ha detallado Albert de León.

El primer concierto de la nueva temporada tendrá lugar el 1 de octubre de 2026 de la mano del Cuarteto Bruma en el Museo Nacional de Antropología. Después, el ciclo acabará el 21 de marzo en el Museo Serfardí de Toledo de la mano de Kiril Fasla-Prolat.

Gran parte del programa lo conforman mujeres y aunque su presencia es algo "habitual" en el sector cultural, la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio ha defendido que muchas veces se "quedan por el camino".

MusaE se desarrollará en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA, en Cartagena; el Museo del Greco y el Museo Sefardí, en Toledo; el Museo Casa de Cervantes y el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid; el Museo Nacional de Arte Romano, en Mérida; el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar; el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí', en Valencia.

En Madrid, participan el Museo de América, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Cerralbo, el Museo Sorolla y el Museo del Traje.

Por otro lado, la presidenta de Juventudes Musicales de España --comisarios de este programa--, Andrea González Pérez, ha recordado que es el 75 aniversario de esta entidad cultural cuyo objetivo es unir a los jóvenes a través de la música, que considera "una herramienta con valor social".

"Que la música sea una herramienta con un valor social que permita transcender la concordia, tender puentes entre territorios, entre las personas, entre diferentes generaciones y entre el maravilloso patrimonio que tenemos", ha expresado la pianista y gestora cultural.