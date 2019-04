Prophets of Rage, Lauryn Hill, Gossip y Empire of the Sun, entre las nuevas confirmaciones de Mad Cool 2019

Publicado 10/04/2019 13:55:06 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mad Cool 2019, que se celebrará del 11 al 13 de julio en el recinto ubicado en Valdebebas - Ifema, anuncia este miércoles una veintena de nuevas confirmaciones.

De este pelotón de nombres destacan Prophets of Rage, Lauryn Hill, Empire of the Sun, Marina, Gossip, Cat Power, Parquet Courts, Johnny Marr, American Authors, Ley's Eat Grandma, Amber Mark, SG Lewis y Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra.

También se suman al cartel Bear's Den, Palace, Avalon Emerson, Demob Happy, Tourist, SAOIRSE, Black Honey, Rone, Himalayas, Cariño, Pierce Brothers, Haiku Hands, Kokoshca, Molina Molina y Dr Rubinstein.

La información y todos los tipos de entradas están en la web oficial www.madcoolfestival.es. El cartel contaba ya con, entre otros, The Cure, The Smashing Pumpkings, Iggy Pop, The Chemical Brothers, Robyn, Vampire Weekend, The 1975, Vetusta Morla, Bon Iver, The National, Noel Gallagher o Greta Van Fleet.