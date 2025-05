El rapero Fernando Costa lanza 'Amor de barrio': "La precariedad nunca hay que romantizarla pero me hizo madurar antes"

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El rapero Fernando Costa lanza este viernes su tercer álbum, 'Amor de barrio', en el que explora nuevos ritmos --cumbia o música electrónica-- y con el que pretende "arriesgar" sin olvidarse de sus "raíces".

"La precariedad nunca hay que romantizarla, pero en mi caso me hizo madurar antes de tiempo", ha asegurado Costa en una entrevista con Europa Press para después añadir que no se debe "caer" en dar "discursos" sobre "el barrio" sin haberlo vivido.

Así, el cantante de Ibiza ha explicado que los momentos en los que "el dinero no sobraba" en su casa han sido los que le han permitido darse cuenta de "lo que cuesta un euro" y el esfuerzo que hacen los padres en familias que no son "acomodadas".

"El esfuerzo que hace, por ejemplo, un padre al regalarle una zapatilla de fútbol al niño, que se las pide porque todos los de su equipo las tienen y él no. Porque quizá la familia no va tan sobrada y tienen otras obligaciones a nivel económico que priorizar. Todos esos esfuerzos que puede hacer una familia por un niño, con el tiempo te vas dando cuenta. Si tus padres no han sido una familia acomodada, adinerada, con toda la vida resuelta y sin que se lo hayan tenido que currar, te da otra vivencia. Te da otra experiencia a la hora de contar las cosas", ha añadido, reconociendo que estos orígenes le hacen ser "desconfiado".

"LO FÁCIL ES NO MOJARTE"

Conocido por sus letras de carácter social --"Vivo en un país donde encarcelan a los raperos/ Violadores siguen en la calle, perritos falderos/ Vienen épocas duras/ Falsa democracia, hijos de una dictadura", canta en su canción 'Auxilio'-- el rapero ha asegurado que echa "de menos" los mensajes reivindicativos en las canciones.

"Lo fácil es no mojarte, decir cosas que le puedan entrar bien a una persona de derechas y a una de izquierdas, intentar contentar al mayor público. Lo que prevalece a la hora de escuchar música en mi caso personal es la calidad antes que la cantidad. Que si sacas una canción buena haciéndome sentir cosas, prefiero ese artista que ha sacado una canción buena en un año a uno que se ha puesto número uno en las listas pero que al final está diciendo todo el rato letras recicladas", ha añadido.

Aun así, no se ve a sí mismo como una "referencia" o un "icono del rap español" y ha explicado que nunca tuvo "el sueño de ser un rapero conocido", como tampoco se imaginaba que estaría en el lugar de los raperos con los que creció.

En 'Amor de barrio', trabajo en el que firma colaboraciones con artistas como Natos, Lia Kali, Cano o L-Gante, el artista ha "experimentado" dejando de lado a aquellos seguidores que le piden que rapee como siempre ha hecho.

"La experimentación, el no hacer lo que viene tanto en el prisma de 'tú eres un rapero clásico, tienes que hablar sobre esto'. El pasármelo bien es lo que ha predominado en la creación de 'Amor de Barrio'. Ya venía experimentando un poco en 'Tirititando', que fue un disco que por supuesto tenía muchas canciones de rap clásico, pero también indagué en nuevos estilos", ha concluido.