El rapero El Menor se convierte en el primer chileno campeón de Red Bull Batalla Final Internacional 2026

El Menor durante la Batalla Final Internacional de Red Bull en Santiago (Chile) el 11 de abril de 2026 - RED BULL BATALLA WORLD FINAL

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rapero El Menor se ha convertido en el primer chileno en conquistar una Final Internacional de Red Bull Batalla en la 20ª edición del concurso que se ha celebrado en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

"Siento que es como culminar el trabajo de todas las generaciones anteriores que respeto mucho, todos los que estuvieron Kaiser, Stigma, Tom Crowley (...) quizás esto ahora me posiciona como el mejor de la historia de Chile, pero eso tampoco es para mi ego, esto es para Chile", ha asegurado el rapero según un comunicado.

En esta edición -el estadio acogió 15.000 asistentes y entradas agotadas- la representación española no ha logrado pasar a las últimas rondas. Así, Gazir y Bnet se habían despedido en octavos de final frente a Nekroos y Valles-T, mientras que Chuty alcanzó los cuartos pero cayó frente a Almendrales.

El ganador, de 23 años, fue respaldado por los artistas Trueno, Yartzi, Jota, Jony Beltrán y Arkano.