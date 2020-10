Raquel García-Tomás, Premio Nacional de Música: "Ojalá deje de parecer una rareza una mujer compositora"

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Raquel García-Tomás, Premio Nacional de Música 2020, espera que "deje de parecer una rareza" el hecho de que haya mujeres compositoras, aunque reconoce que en el escenario actual "parece que predominan más autores que autoras. "Pero no por una cuestión de discriminación", ha matizado.

"Es cierto que faltaría programar más operas de mujeres, pero sobre todo de mujeres que en su día las hicieron y que parece que no han existido: hoy en día no se programan casi óperas nuevas y si solo se programan las antiguas --donde hay un canon de hombres--, parece que no hay mujeres", ha lamentado en declaraciones a Europa Press la compositora, creadora de la ópera 'Je suis narcissiste'.

García-Tomás ha afirmado que "lo que está ocurriendo en el mundo de la cultura es un desastre" debido a la crisis por el coronavirus. "Quizás se ha reaccionado tarde, pero la cultura ya estaba tocada antes de la crisis. Hay que estar a la altura para ver los daños que están sufriendo empresas culturales y trabajadores. Creo que en otros países de Europa se ha reaccionado antes y podríamos haberlo visto venir", ha lamentado.

Respecto al destino de la dotación del premio --dotado con 30.000 euros--, la compositora, que ha recibido recientemente también una Beca Leonardo de la Fundación BBVA, ha adelantado que una de las cosas que podrá "hacer como mujer autónoma que se dedica a la cultura" es ser madre.

"Antes de esto era bastante difícil pensar que podía parar un año, porque llevo con un ritmo muy alto de trabajo en este tiempo. Es una reivindicación de lo difícil que es para nosotras plantearnos ese bajón de volumen de trabajo o cómo sustentarnos económicamente cuando queremos dar el paso de ser madres. Este dinero me sirve para tener un fondo y parar un año o lo que sea necesario", ha concluido.