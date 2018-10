Rayden da voz a las mujeres que admira en Caza de pañuelos, un alegato contra la violencia machista

Actualizado 28/09/2018 14:55:39 CET

Rayden estrena este viernes el videoclip de Caza de pañuelos, un alegato contra la violencia machista que es, además, el primer avance de su próximo disco de estudio.

Este videoclip cuenta con la colaboración de algunas de las mujeres que más admira el artista dentro del mundo del deporte, de la interpretación, de la música, de la producción y de la comunicación.

"Mi música es mi casa, un espacio donde hago uso de mis inquietudes, mis privilegios y mi voz pero en este caso no me quiero hacer oír; quiero dar voz y aliento. Quiero el papel secundario, la segunda fila", explica el propio Rayden en comunicado remitido a Europa Press.

Y añade: "No quiero la satisfacción que da la autorrealización disfrazada de compromiso. No quiero ni medallas, ni galones, ni mucho menos reconocimiento. No quiero ser el protagonista de este vídeo porque bastante tengo yo con ponerme un espejo cada día y desaprender todo lo aprendido para aprender de nuevo algo que me llevará toda una vida. No yo, no yo, no yo. Ellas".

Por eso, plantea que este vídeo tiene la cara de algunas de las mujeres que más admira y por eso "los derechos de esta canción irán destinados a la asociación Bizirik, que ayuda a mujeres supervivientes de la violencia machista".

"Por eso son ellas. Porque yo no necesito un lugar definido dentro de esta lucha para sentirme parte. Porque solo necesito tomar mi espacio y hacerlo lucha", concluye Rayden.