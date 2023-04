Rayden se despide de la música con 'La victoria imposible': "No se nos cuida. Somos complementos para la industria"

El artista descarta volver y celebra poder pasar más tiempo con su hijo: "Cuando volvía de un concierto, me perdía alguna parte importante de él"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden, lanza este viernes 21 de abril su nuevo disco, 'La victoria imposible' (Warner), con el que pondrá fin a una carrera de 20 años en la industria musical, donde "no se cuida a los artistas".

"Somos un complemento, como si fuésemos el primo lejano. Te dejan una silla en su mesa y si les caes bien te moverán al cielo con ella y si les caes mal una mierda, hagas lo que hagas. Si vienen a los conciertos que se les vea que te están viendo. Tiene que ver más con el teatro cuando empezó con el mucha mierda, si había mucha mierda es que había pasado muchos caballos y era porque había ido mucha gente. Creo que es algo más social y de complemento, de contexto", ha reconocido en una entrevista con Europa Press.

El artista ha lamentado la velocidad que ha alcanzado la industria y ha comparado el sector "con un buffet libre de sushi". "Hay una cinta por donde pasa comida y si no coges el plato, te esperas al siguiente y creo que estamos ahí, somos platos crudos que esperan que nos saquen y si no tenemos que sacar otro plato. Ahora va todo a una velocidad donde somos pocas las personas que dicen que no queremos eso", ha asegurado.

No obstante, apunta que la industria no le ha desencantado e incluso afirma que le "flipa" por la capacidad de adaptación que posee y elogia que al final "el público es el soberano" y la "supervivencia" de las nuevas propuestas. "Me encanta que la música cada vez es más visual, pero paradójicamente se fusila más y se está acabando el mundo del videoclip, aunque a su vez los conciertos son videoclips", ha aseverado.

En este punto, ha ensalzado la puesta en escena de artistas cómo Rosalia, C Tangana, Fernandito Costa, Natos y Waor o los conciertos de Leiva o Love of Lesbian. "Me gusta la variedad por como cada uno con su relato demuestra su forma de entender la música en vivo. A lo mejor antes la música era más reposada y más celebrada y menos consumida, pues no hacía falta tanto. Entonces me gusta que se exija a los artistas", ha apostillado.

Preguntado por una posible vuelta en unos años, Rayden descarta esa idea y bromea acerca de que la Inteligencia Artificial sacará canciones con su voz. "Si sacan canciones mias, hay que dudar, y más si son buenas", ironiza antes de añadir que "lo que tenía que ser ya fue".

Algunos artistas, en los últimos tiempos, han anunciado su retirada de la música, aunque con el paso de los años regresan. Rayden critica estas decisiones porque son "marketing" y le parece que "es una falta de respecto al público y a ellos mismos". "Me parece que es un ejercicio narcisista asqueroso", ha recalcado.

LA IMPORTANCIA DE LA PATERNIDAD

Por otro lado, Rayden ha revelado que la idea de retirarse en 2021 le surgió en 2009. "Tenía claro que la carrera en solitario iba a ser hasta 2021. Si cada dos años sacaba disco, pensé que cuando llegase al 20 aniversario ya habría podido sacar dos trilogías, que era lo que quería. No conseguía ver más allá de 2021", ha destacado.

El cantante ha achacado su retirada principalmente a las ganas que tiene de pasar más tiempo con su hijo. Una idea que, tras una gira de 20 días en Latinoamérica, tomó forma. "Lo pasé mal por la sensación de pertenencia porque tenía ganas de ir a casa y estar con mi hijo. Además, yo estaba en hoteles donde la conexión no era buena y había días que no podía hablar con él", ha lamentado.

"Mi hijo va a hacer 7 años y es un momento en el que me pierdo dos días y ya ha crecido. Cada vez que volvía de una gira o un concierto yo me había perdido alguna parte importante de él. Por ese lado, es algo que voy a celebrar (conectar con su hijo), por lo menos, en los últimos años previos a la adolescencia y nos llevemos a patadas", ha bromeado.

'LA VICTORIA IMPOSIBLE'

Respecto al nuevo álbum, el artista ha señalado que "nunca había sentido un disco así" y confiesa que hay una parte del disco en la que aún no había tomado la decisión pero "ya iba soltando perlas".

"Curiosamente, en la mitad del disco en lo que aún no sabía de mi retiro, hay quien dice que las vísceras son la cabeza de la intuición y en la mitad que no iba soltando no perlas que ahora he entendido. A todo se le pone un final y estoy celebrando cada última vez", ha afirmado.

"'La Victoria Imposible' tiene que ver con la música y sobre todo con el mundo de la canción en estos tiempos, donde hay una tendencia imperante. Tiene que ver con que nadie sabe ganar. El que no tiene nada, quiere más, el que tiene más, lo quiere todo y el que tiene todo se quiere mantener. Entonces nadie quiere ganar en verdad. Y la victoria imposible también es saber ganar a la música", ha señalado.

Además, recalca que este es el mejor disco que ha hecho y en él colaboran artistas como Dani Fernández o Álvaro de Luna. Entre las espinas que se le quedan en su carrera musical, Rayden contesta que son cinco colaboraciones las que soñaba y no ha podido llevar a cabo: Guitarricadelafuente, Estopa, Valeria Castro, Residente y el Himno del Real Madrid.

"Mi carrera ha sido insuperable. Soy un privilegiado. He tenido la suerte de conseguirlo todo salvo eso (las colaboraciones)", apunta. El próximo paso en su vida es la escritura, un mundo por el que sí siente "vocación" y en el que ya ha sacado un primer libro 'El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo'.

"También ha sido una de las motivaciones para dejar la música. Por primera vez he sentido vocación en algo y quiero destinar toda mi energía y tiempo en la novela. Siempre he sido demasiado popero para el rap, demasiado rapero para el pop, demasiado indie para lo comercial y demasiado comercial para lo indie. Ahora soy demasiado cantante para la literatura pero me encanta", ha concluido.