Rels B convierte la Plaza Mayor en su estudio para presentar su nuevo álbum 'love love FLAKK'

El artista Rels B presenta su próximo disco, en la Plaza Mayor, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El artista Rels B ha convertido en su estudio la abarrotada Plaza Mayor de Madrid, donde este jueves ha presentado nuevo disco, 'love love FLAKK' en primicia.

Precisamente, este encuentro con sus seguidores ha coincidido con el arranque de las fiestas de San Isidro y ha seguido al pregón desde la Casa de la Villa que ha pronunciado la periodista Sonsoles Ónega.

A pesar de la lluvia que ha cubierto toda la tarde a Madrid, Rels B ha salido al escenario -que simulaba su estudio de grabación- cuando quedaban algunos minutos para las 22.00 horas de esta noche.

Ante los cientos de fans que se han congregado en la Plaza Mayor, el artista, que acumula mil millones de reproducciones gracias a temas como 'A mí', Rels B ha cantado algunas de las canciones que componen su nuevo trabajo.

Precisamente, con este nuevo disco ofrecerá un repaso por los estilos que han definido su trayectoria y destacando los ritmos afro, que han sido su seña de identidad.

El trabajo está compuesto de 11 cortes en los que regresa a sus raíces del hip hop. Entre las canciones hay una colaboración con la artista estadounidense Kali Uchis.

Rels B fue el artista español de 2025 más escuchado fuera del país según Spotify.