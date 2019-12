Roberto Fonseca presenta nuevo videoclip con Danay Suárez: 'Cadenas'

Actualizado 13/12/2019 14:23:07 CET

MADRID, 13 Dic. (EDIZIONES) -

Después de un primer tema titulado 'Aggua', Roberto Fonseca presenta 'Cadenas'. Un tema que ilustra la modernidad de su estilo y los puentes que tiende entre diferentes géneros, aparentemente alejados.

Para esta canción, cuyo videoclip estrenamos en exclusiva en Europa Press, cuenta con la cantante y rapera cubana Danay Suarez, quien aporta su personalísimo talento para llevar la música hasta un punto de lo más evocador.

El vídeo combina imágenes en vivo de su sorprendente show en La Fábrica de Arte Cubano, un destacado epicentro cultural de La Habana, con el trabajo de Daniel Arévalo, quien ha producido los vídeos para cada corte de 'Yesun' en la gira del pianista.

Durante 2020, Fonseca recorrerá el mundo en una gira que pasará por Estados Unidos y Europa, y con la que regresará a España tras su reciente y aclamado concierto en JazzMadrid.

"Cada tema representa una historia que quiero compartir", apunta el músico, quien explica que el álbum contiene una "fuerza rítmica y melódica que se ha de ir descubriendo a través de los sentidos". "Me considero un músico loco que tiene el piano como prolongación de su cuerpo", apostilla.

No sorprende, por tanto, que asegure que en sus conciertos hay "muchas sorpresas, mucha carga emotiva, muscular y mucha libertad sonora, a la vez que una fuerte interacción artista-publico". "Lo más importante de los conciertos es el público", añade.

Fonseca ha estado a la vanguardia de la música cubana durante las últimas tres décadas, lanzando un catálogo de aclamados álbumes en solitario. Con Buena Vista Social Club actuó en más de 400 conciertos en codiciadas plazas como Palais des Congrès, en París, Albert Hall, Londres, Beacon Theatre, New York o Sydney Opera House, Australia, entre otras.

Durante esas giras fue el pianista de célebres figuras de la música cubana como Ibrahim Ferrer (al que le produjo su último álbum “Mi sueño”), Omara Portuondo, y Orlando “Cachaíto” López y Manuel Galbán. También ha recorrido el mundo junto a la artista de Malí Fatoumata Diawara.

Desde sus inicios, Roberto ha estado siempre rodeado por la música ya que su padre fue el batería Roberto Fonseca, su madre es la famosa vocalista cubana Mercedes Cortés, además de sus dos hermanos mayores; Emilio Valdés (batería) y Jesús «Chuchito» Valdés Jr. (piano), también dos músicos de prestigio internacional.

‘Yesun’, su nuevo álbum, a la venta desde el 18 de octubre, es un disco que combina desde jazz y música clásica, hasta Rap, Funk, Reggae y electrónica, rompiendo las reglas predecibles sobre un pianista. Todas sus influencias están en este nuevo disco. Todos los sonidos que vibran en la cabeza de Roberto se van a poder apreciar en ‘Yesun’.

Es un álbum grabado en formato trío, cuyas 12 pistas originales están respaldadas por los compañeros de banda de Fonseca, el baterista Raúl Herrera y el contrabajista Yandy Martínez Rodríguez. Entre los invitados del disco podremos encontrar al saxofonista estadounidense Joe Lovano, el trompetista franco-libanés Ibrahim Maalouf, el rapero y cantante cubano Danay Suarez y la diva del bolero Mercedes Cortés.

GIRA 2020

05.MAR.20 KUMBWA JAZZ CENTER – SANTA CRUZ (US)

11.MAR.20 CITY WINERY – BOSTON (US)

12.MAR.20 THE HAMILTON – WASHINGTON (US)

14.MAR.20 JOE’S PUB – NEW YORK (US)

24.MAR.20 SALLE PLEYEL - PARIS (FR)

26.MAR.20 ESPACE VELODROME - PLAN-LES-QUATES (CH)

28.MAR.20 LANTARENVENTER – ROTTERDAM (NL)

29.MAR.20 BIMHUIS – AMSTERDAM (NL)

01.ABR.20 LE ROCHER DE PALMER – CENON (FR)

02.ABR.20 LA NOUVELLE VAGUE – ST MALO (FR)

17.ABR.20 TREIBHAUS – INNSBRUCK (AT)

18.ABR.20 MOODS – ZURICH (CH)

19.ABR.20 B-FLAT – BERN (CH)

22.ABR.20 ALTER OPER – FRANKFURT (DE)

23.ABR.20 KASSEL STAATS THEATER – KASSEL (DE)

26.ABR.20 TOLLHAUS – KARLSRUHE (DE)

30.ABR.20 MUSIC HALL WORPSWEDE – BREMEN (DE)

01.MAY.20 TOURNAI JAZZ FESTIVAL – TOURNAI (BE)

02.MAY.20 LA NOUVELLE VAGUE – ST. MALO (FR)

24.JUN.20 KUNSTMUSEUM – BASEL (CH)

01.JUL.20 RIGAS RITMI – RIGA (LVA)