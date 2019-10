Rock Fest Barcelona 2020 tendrá a Judas Priest, UFO, Diamond Head, Angelus Apatrida y My Dying Bride

Publicado 22/10/2019 12:22:43 CET

Rock Fest Barcelona 2020 - ROCKNROCK

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Después de una exitosa sexta edición que reunió a casi 80.000 asistentes, Rock Fest Barcelona presenta las primeras confirmaciones de su séptima edición. Una carrera de fondo que llegará a su siguiente etapa el 2, 3 y 4 de julio de 2020 en el habitual recinto del Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet.

A los pioneros del heavy metal alemán Accept, que fueron el primer grupo confirmado, se suman al cartel un total de once nuevas bandas que ofrecen un recorrido por los múltiples géneros y subgéneros del rock y del heavy metal.

"Once grupos que suponen tan solo un primer avance de un año repleto de grandes confirmaciones para todos los fans del rock, apunta el comunicado remitido a Europa Press, en el que se anuncia a Judas Priest, UFO, Angelus Apatrida, My dying bride, Reef, Bullet, Unleash the Archers, Diamond Head, Goddess, The new death cult y Disconnected.

Los abonos para asistir al festival están a la venta a través de la web de RocknRock y de la red de Ticketmaster. Hay disponibles entradas de edición limitada a todo color para coleccionistas y un número limitado de paquetes VIP.