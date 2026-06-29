Rock in Rio Lisboa despide su 11ª edición celebrando el 'trap' de Central Cee y 21 Savage

LISBOA 29 Jun. (de la enviada especial de Europa Press Paula Cano) -

El festival Rock in Rio Lisboa ha cerrado su 11ª edición este domingo 28 de junio con la celebración del 'trap' de artistas como Central Cee o 21 Savage y la representación española de Lola Índigo. La jornada ha contado con la asistencia aproximada de 50.000 personas, según datos de la organización.

El festival portugués ha repetido en el Parque Tejo Lisboa por segunda vez --la cita regresó en 2024 al recinto--, un entorno en el que la música de los escenarios se mezcla con las vistas al río Tajo y el Puente Vasco de Gama.

Central Cee, máximo exponente de la escena 'drill' londinense --subgénero musical del trap que nació en Chicago en la década de 2010-- ha enloquecido al público en la que ha sido su única actuación festivales fuera de Reino Unido. En sus letras crudas, Oakley Neil Caesar-Su, habla de la violencia aunque canciones como la tan celebrada esta noche, 'Doja', ponen una ligera nota de humor en su repertorio.

Fue precisamente esta canción la que le impulsó internacionalmente, aunque fue en 2023 cuando firmó junto al rapero Dave 'Sprinter', la que fue la primera canción de rap británico en superar la marca de los mil millones de reproducciones en Spotify se mantuvo en el número 1 de la lista oficial de sencillos del Reino Unido durante 10 semanas consecutivas.

Por eso, cuando esta noche Lisboa ha sido testigo de los primeros acordes del tema, el público ha respondido con algarabía, en uno de los conciertos con más asistentes de esta jornada final.

Durante el resto de su actuación, el británico ha hecho un repaso por temas de varios de sus trabajos como 'Sprinter', 'Let go', 'Band4band', 'Wagwan' o 'Which one', que firma junto a Drake.

Después de Central Cee, el trap ha seguido sonando en la Ciudad del Rock con 21 Savage, quien además ha ofrecido su único concierto en Europa este año.

El rapero es uno de los colaboradores más habituales de Drake y con él ha firmado álbumes como 'Her Loss' y algunas de las canciones que ha interpretado esta noche, 'Rich flex' entre ellas.

'Redrum' y 'Creepin' han sido las más celebradas por el público cuando el concierto alcanzaba ya las casi dos horas.

Aunque en la jornada anterior, en la que un incansable Rod Stewart y la reivindicación de Cyndi Lauper conquistaron la Ciudad del Rock con un público más intergeneracional, el final del festival se ha caracterizado por el protagonismo de los jóvenes.

"CASO DEL TRAP ES COMO EL ROCK EN LOS AÑOS 80"

De hecho, así lo ha previsto la creadora y responsable del festival, Roberta Medina, que en un encuentro con medios españoles ha asegurado que el 'trap' ofrecido por Central Cee o 21 Savage es el nuevo "rock" que ha acercado a esta cita a otro tipo de público.

"Los festivales tradicionales están hechos para un perfil de público, nosotros no (...) El pop y el rock siempre van más rápido (la venta de entradas). El día de Linkin Park fue brutal, el primero en agotar como nunca había pasado. Pero lo que estamos viendo en el caso del trap, es que es como el rock en los años 80. A los mayores no nos gusta y con el rock pasaba así. Es otra actitud y tenemos que adaptarnos, abrazar y comprender. Me encanta cuando un cantante se impone al festival", ha añadido Medina.

Así, mientras el sábado el perfil de los asistentes eran familias y mayores de 40 años ataviados con camisetas negras con logos de grupos como Ramones o de The Rolling Stones, este domingo los jóvenes han vestido camisetas de los raperos.

LOLA ÍNDIGO REPRESENTA A ESPAÑA EN LA CITA

La granadina Lola Índigo ha sido la encargada de abrir las actuaciones de la noche y de representar a la música española urbana en esta edición de la cita. Así, ha recogido el testigo pop de Aitana, quien actuó en la pasada edición en Lisboa en 2024.

Cuando pasaban las 20.00 horas, la cantante de 'Niña de escuela' ha aparecido en el escenario con su ejército de bailarines y saludando a los presentes y presentándose al público portugués antes de cantar 'El tonto', 'La niña de la escuela', 'Casanova' o 'El pantalón'.

De este modo, el festival se ha despedido con una edición en la que la música ha sido casi la única protagonista. El recinto, lleno de estímulos constantes como una noria, tirolinas, puestos de comida o maquillaje, e incluso una capilla para realizar bodas en la que Elvis Presley y Amy Whinehouse hacían las veces de maestros de ceremonias.

La cita, que ha celebrado su 11ª edición, comenzó la semana pasada con cartel de 'todo vendido' los días 20 y 21 de junio para las actuaciones de Katy Perry, Charlie Puth, Pedro Sampaio, Calema, Linkin Park, Kaiser Chiefs, Cypress Hill, The Pretty Reckless o Grandson. Así, reunió a 200.000 personas en la Ciudad del Rock y visitantes de más de 125 países.