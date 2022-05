Rubén Pozo presenta nuevo disco 'Vampiro': "Vivimos una época en que la ofensa está muy a flor de piel"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante Rubén Pozo ha lamentado que la sociedad "vive en una época" en la que "la ofensa está muy a flor de piel", en una entrevista con Europa Press con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio 'Vampiro' (Sony Music).

A modo de ejemplo, se ha referido a la canción 'Brown Sugar' de los Rolling Stones. "Si uno coge la canción sin saber nada más, pues sí es una letra racista --obvio--, pero es evidente que los Rolling Stones están haciendo una crítica a Estados Unidos, lo que se encontraron cuando fueron allí, veían un país segregado: los negros entran por otra puerta y tenían menos derechos", ha explicado.

Además, ha matizado que "hay cosas que son ofensas claras y provocadas, pero luego hay otras" y ha añadido que el arte tiene "a veces que tensar las cuerdas" por una cuestión: "hacer pensar al oyente".

Por ello, preguntado sobre si los músicos deberían eliminar aquellas letras de canciones que no son políticamente correctas, el cantante ha zanjado: "Lo que está hecho, está hecho". "Hay cosas que no se entienden en la sociedad actual, pero que corresponden a cuando la sociedad era de otra manera", ha expresado.

A su juicio, "no cree que haya que borrar nada" y ha agregado que eliminar las letras le recuerda a "quemar libros por la inquisición" o a "hacer desaparecer obras porque de repente no casan".

Sobre su repertorio, Pozo ha confesado que no se ha encontrado con una canción suya que tenga una letra inadecuada. "No he dicho nada feo, y si lo he dicho ha sido como recurso estilístico", ha afirmado. Asimismo, ha destacado que el rock and roll "tiene que forzar la máquina y transgredir".

COLABORACIÓN CON MIGUEL RÍOS

Cinco años después de su aclamado 'Habrá que Vivir' en 2017 y dos desde la publicación de su último álbum junto a Lichis, 'Mesa para dos', el que fuera la mitad de Pereza junto a Leiva presenta ahora su cuarto álbum de estudio en solitario 'Vampiro', un proceso creativo que empezó hace dos años y que ofrece un disco con 10 canciones de rock eléctrico sobre "la calma y la tempestad".

"En general es un disco que me ha llevado en poco tiempo compositivo, yo trataba de escribir rápido de lo que estaba sintiendo. En general, en todas las canciones no he tardado más de un día en componerlas", ha desvelado.

Su nuevo trabajo cuenta con la colaboración de Miguel Ríos en 'Abel y Caín', una canción en donde reflexionan sobre el comportamiento y los defectos de la sociedad. "He querido explicarlo haciendo la comparación con Abel y Caín, personajes bíblicos, que son hermanos que se querían un montón y, cuando hubo una zozobra, uno se cargó al otro y es un poco eso: un día te levantas y lo ves todo así, muy negro, y te sale esa canción", ha explicado.

El cantante también ha anunciado un show en directo para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum, que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de mayo en el madrileño Café Berlín, con aforo limitado, un encuentro donde los fans de Rubén Pozo podrán disfrutar de esta presentación en directo y que será "el pistoletazo de salida" de los conciertos de presentación de su nuevo trabajo.