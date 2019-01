Ryan Adams estrena Fuck the Rain, primera canción de un año en el que lanzará tres discos

Actualizado 25/01/2019 15:14:39 CET

MADRID, 25 Ene. (EDIZIONES) -

Ryan Adams anticipó días atrás que este 2019 va a publicar no uno, ni dos, sino tres nuevos discos de estudio, repitiendo la jugada que ya hiciera en aquel lejano 2005.

Y como no tiene tiempo que perder para cumplir lo prometido, estrena Fuck the rain, primer adelanto del primero de esos álbumes, Big Colors, que llegará el 9 de abril.

En Fuck the rain, corte de folk rock nostálgico marca de la casa, cuenta Ryan con un solo de guitarra de John Mayer para terminar de redondear la jugada.

Este Big Colors contará también con aportaciones de Bob Mould, Benmont Tench, Don Was y The Section Cuartet. Tras este primer lanzamiento será turno para otro titulado Wednesdays, que por ahora no tiene fecha.