Sánchez apoya la decisión "coherente" de no participar en Eurovisión para estar "en el lado correcto de la historia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante una rueda de prensa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en el Palacio de la Moncloa, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la decisión de Radio Televisión Española (RTVE) de no participar en el festival de Eurovisión en protesta por la presencia de Israel. Una decisión que ha calificado de "coherente" para "plantarse ante la injusticia" porque el "silencio no es una opción" frente a un "genocidio".

"Nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura", ha asegurado Sánchez este viernes a través de sus redes sociales para justificar la ausencia de España en el certamen. "Lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia", ha insistido, y ha afirmado que España no puede permanecer "indiferente" ante "lo que sigue ocurriendo en Gaza y en el Líbano".

El jefe del Ejecutivo ha vuelto a recordar que Rusia fue "apartada" del festival cuando "invadió Ucrania": "España apoyó esta decisión". Y ha pedido que "esos principios" se apliquen también "cuando hablamos de Israel". "No puede haber dobles estándares".

"España siempre se ha comprometido con este festival, que nació para promover precisamente la paz, para acercarnos y para celebrar la diversidad del continente europeo", ha aseverado antes de destacar la ausencia de otros países como Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia que tampoco acudirán al concurso por la presencia de Israel.

Por último, el presidente ha sostenido que "muchos fans" se han "alejado" del festival y ha reivindicado de nuevo una decisión basada en la "coherencia, responsabilidad y la humanidad".