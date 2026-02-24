Sara Baras o Eva Yerbabuena participan en el 25 aniversario del Flamenco Festival de Nueva York con Fundación SGAE

Representantes institucionales durante la presentación de la 25ª edición de Flamenco Festival de Nueva York. - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Figuras como Sara Baras, Eva Yerbabuena, Manuel Liñán, Olga Pericet, Andrés Marín, Rocío Márquez, Dani de Morón, Gerardo Nuñez o Antonio Rey protagonizarán el 25 aniversario de Flamenco Festival de Nueva York, en colaboración con la Fundación SGAE, que arrancará a partir de este miércoles 25 de febrero con una programación que evocará la historia de amor entre la ciudad americana y el flamenco.

Hasta el 15 de marzo, una delegación formada por más de 180 participantes de 16 compañías, entre artistas del cante, el toque y el baile presentarán sus últimas creaciones en Nueva York.

En total, serán 16 las compañías que pondrán en escena un total de 40 funciones en 20 espacios de Nueva York, Miami, Tampa, Chicago y Boston, con escenarios que ya son habituales del festival, como el New York City Center, Jazz at Lincoln Center, Joe's Pub o Roulette, a lo que se suman otros tantos, como es el caso del Baryshnikov Arts, el museo Guggenheim, el Museo de Arte Metropolitano y la Biblioteca Nacional.

Algunos de los participantes han formado parte de FlamencoEñe, la muestra de flamenco de la Fundación SGAE para programadores internacionales que encuentra en Flamenco Festival uno de los grandes aliados para exportar este repertorio desde hace casi una década.

Entre los nombres destacados que han mostrado su talento en FlamencoEñe están Ángeles Toledano, que debutará en el festival el 7 de marzo en Roulette con 'En concierto', un formato a dúo que dialoga con su repertorio flamenco y en el que dejará espacio para celebrar a Lorca y a La Argentinita. Toledano actuará acompañada del guitarrista Benito Bernal, una de las figuras llamadas a marcar el futuro de la guitarra flamenca.

También participará Álvaro Martinete, ganador del II Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía y participante de la misma edición de FlamencoEñe (2021), que debutará en el festival el 11 de marzo en el Instituto Cervantes de Nueva York con 'Mario Escudero y Nueva York', en la que interpretará algunas de las obras más representativas del guitarrista Mario Escudero, acompañadas de una breve charla sobre su vida y sus años en la ciudad.