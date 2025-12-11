'Scherzo' y Domingo J. Casas reciben el III Premio Carlos Tena a la divulgación musical de Fundación SGAE

De izda a dcha: Eva Sandoval, José Manuel Casañ, Pablo Sainz, Domingo J. Casas, Rubén Gutiérrez, Santiago Martín Bermúdez, Juan Lucas, Mariano Muniesa, Andrea Rullán, Juan José Solana, Laura Pardo e Ignacio Elguero. - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo Domingo J.Casas y la publicación especializada 'Scherzo' han recibido este miércoles el III Premio Carlos Tena a la divulgación musical 2025, organizado conjuntamente por la Corporación RTVE y Fundación SGAE, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la promoción y la difusión de la música en España.

El jurado ha destacado la larga trayectoria de ambos ganadores. En el caso de la revista 'Scherzo', la publicación celebra este mismo diciembre 40 años de divulgación en el campo de la música clásica. Por su parte, Domingo J.Casas por su labor como fotoperiodista, poseedor del mayor archivo de España con más de 250.000 instantáneas a sus espaldas que retratan la música en vivo popular.

El fotógrafo ha agradecido este reconocimiento y ha lamentado las perdidas de "dos grandes figuras del rock en España, Robe Iniesta y Jorge (Ilegales)". "Este reconocimiento va para ellos también", ha asegurado.

Mientras, el presidente de Fundación SGAE, Juan José Solana, ha presentado el premio para 'Scherzo'. "Me hace especial ilusión, no solo como representante institucional sino también como músico. La revista trajo a un país que estaba necesitado de información rigurosa y de noticias de lo que pasaba en el mundo, un mundo del que durante tanto tiempo estuvimos apartados", ha incidido.

El jurado ha estado formado por Soco Collado, directora gerente de Promusicae; Sonia Durán, directora gerente Unión Fonográfica Independiente (UFi); Laura Pardo, secretaria y tesorera de Periodistas Asociados de Música; Andrea Rullán, directora de comunicación de Fundación SGAE; Eva Sandoval, directora de Radio Clásica; Rubén Gutiérrez del Castillo, director general de Fundación SGAE, con voz pero sin voto, e Ignacio Elguero, director de Iniciativas Culturales de RTVE, con voz pero sin voto.

El acto de entrega, celebrado en la sede de SGAE en Madrid y conducido por Andrea Rullán (directora de comunicación de Fundación SGAE), ha contado con la presencia del Consejero de RTVE Mariano Muniesa, el presidente de Fundación SGAE, Juan José Solana, y Marta Beca, secretaria general de SGAE.