Shakira, ante su residencia en Madrid: "La inmigración latina es celebrada. España la ha abrazado"

Archivo - Shakira durante su actuación en el Mundial 2026 - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cantante colombiana Shakira ha celebrado que en España "la inmigración" ha sido "abrazada" a 18 días de comenzar en Madrid una residencia histórica de 12 conciertos como parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

"La inmigración latina no es tolerada, es celebrada. España la ha abrazado, y ese abrazo la ha hecho más joven, más pujante, más creativa", ha explicado la artista en una carta remitida al diario 'El País'.

El próximo 18 de septiembre, la colombiana arrancará los conciertos para los que se han vendido "más de 600.000 entradas" en un recinto "para 55.000 personas" que se levantará Villaverde.

A propósito del arraigo cultural y de los lazos entre ambos lados del Atlántico, la intérprete ha hecho un llamamiento a redefinir la concepción de "hispanidad" y ha pedido ampliar sus márgenes.

"Y quiero proponer algo más, con todo el respeto y todo el cariño. No hablemos solo de hispanidad: hablemos de latinidad, un abrazo todavía más amplio", ha añadido.

Así, ha argumentado que el concepto tradicional de hispanidad "se queda corto" ya que excluye a regiones como Brasil o a lenguas como el portugués, el italiano o el francés.

"Somos una nación sin fronteras que lleva cinco siglos construyéndose: la mezcla de África, América y el sur de Europa. No juzgo con la mirada de hoy a los humanos de hace quinientos años; me quedo con lo que somos: una fusión que es nuestra riqueza", ha añadido.

En esta misma línea, Shakira ha subrayado que la expansión internacional del patrimonio artístico y musical latino no responde a una "moda" pasajera.

"El mundo no consume lo latino por moda: lo busca porque reconoce en él las herramientas que va a necesitar", ha añadido la cantante, que ha destacado las "raíces" latinoamericanas --el abrazo, la convivencia y el vínculo interpersonal-- como la "receta" frente a lo que califica como la "epidemia silenciosa" del aislamiento y la soledad digital provocada por las pantallas.

Por otro lado, la cantante de 'La bicicleta' ha detallado que el proyecto previsto en la capital trasciende la cita estrictamente musical y que junto al estadio de Villaverde se está levantando una "ciudad" de treinta hectáreas diseñada para albergar a más de un centenar de artistas y ofrecer disciplinas como literatura, danza, gastronomía, moda y cine.

Shakira desea que esta propuesta presencial, inspirada en la visión narrativa del escritor Gabriel García Márquez, culmine cada jornada con un gran "carnaval multicultural" como "acto psicomágico" de fusión entre África, América y Europa.