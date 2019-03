Sherpa y Hermes Calabria, ex Barón Rojo, forman un nuevo grupo: Los Barones

Actualizado 22/03/2019 18:41:44 CET

A principios de febrero, los hermanos Armando y Carlos de Castro anunciaban para 2020 una última gira de despedida de Barón Rojo, banda que han comandado durante cuarenta años.

En esa reunión no estarán el vocalista y bajista Sherpa ni el batería Hermes Calabria, miembros originales pero fuera del grupo desde 1989 y que solo regresaron para la gira de reunión entre 2009 y 2011.

Pues bien, ahora Sherpa y Hermes forman un nuevo grupo llamado Los Barones, un nombre que registraron "hace años para defender" su "legado musical y derechos adquiridos".

En un comunicado publicado por Mariskal Rock y recogido por Europa Press, Sherpa explica que decidieron usar ese nombre antes de que los hermanos De Castro anunciaran la gira de despedida de Barón Rojo.

"Nada estaba planeado pero es curioso que hayan coincidido ambas cosas", apunta el músico sobre Los Barones, formación que completan los guitarristas Marcelo Valdés y Sergio Rivas.

"Próximamente vamos a sacar dos nuevas canciones originales que ya hemos grabado con nuestro grupo actual. Carolina Cortés ha vuelto a colaborar con nosotros como en los viejos tiempos, escribiendo las letras de los dos nuevos temas", apunta el comunicado.

Los Barones estrenarán próximamente un videoclip para su tema Vive hoy y después saldrán de gira: "Haremos un repaso por nuestra época en Barón Rojo y además vamos a rescatar temas nunca tocados en directo como Paraíso terrenal, Por vez primera, No ver no hablar no oir... Será como lanzarlos de nuevo".