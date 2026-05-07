Silvia Pérez Cruz publica disco y canta a migrantes que "arriesgan" su vida en el mar: "Nos hemos vuelto insensibles"

La artista Silvia Pérez Cruz durante una entrevista para Europa Press, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). La cantante presenta su nuevo trabajo ‘Oral_Abisal’. - Juan Barbosa - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La artista Silvia Pérez Cruz publica este viernes su nuevo disco, 'Oral_Abisal', en el que incluye una canción -'Mar muerto'- en la que hace un homenaje a los migrantes que "cruzan el mar" y "arriesgan su vida" para ir a otra tierra.

"Nos hemos vuelto insensibles. Esto de los números es muy peligroso y aquí hay una voluntad de humanizar esos números y sobre a nosotros mismos -que estamos en tiempos de mucho odio- . No tiene que ser tan difícil entender lo que tiene que sufrir alguien para querer cruzar el mar y arriesgar su vida para ir a otra tierra que ni conoce, tiene que estar muy mal. Esa canción se centra en esa imagen que es tan clara. Y sí, me gustaría honrar, dignificar esas vidas que se tratan como números", ha explicado la artista en una entrevista con Europa Press.

Pérez Cruz considera que explicar estas historias desde el "privilegio" puede ser "peligroso" -aunque precisa que es "importante y necesario"- y por eso quiso contar con la ONG española Open Arms para que la pusieran en contacto con personas que hubieran hecho ese camino migratorio.

De hecho, al final de esa canción, la cantante ha incluido las historias de dos hombres que narran en primera persona el "terror" que pasaron.

"Ellos hablan del miedo a la muerte. No ponen muchas más palabras, o sea, es tan bestia que qué vas a decir", ha asegurado.

La artista catalana ha formado parte de 'Lux', el último disco de Rosalía, para quien siempre ha sido "un faro" de inspiración. Hace dos años y medio, Pérez Cruz se encontró con Rosalía en Los Ángeles (Estados Unidos) para tener una charla sobre "lo vivido".

Después, en septiembre de 2024 la autora de 'Oral_Abisal' tuvo un sueño en el que Rosalía estaba haciendo un disco con una orquesta sinfónica y muchas mujeres, exactamente lo que es 'Lux'. A partir de ahí, la cantante de 'Motomami' le pidió que estuviese con ella y con Estrella Morente en 'La rumba del perdón'.

Sin embargo, meses después y en una entrevista en La tarde de Catalunya Ràdio, Morente se mostró "muy disgustada" porque su voz y la de Pérez Cruz eran minoritarias en el tema. Además, dijo sentirse "avergonzada". "Yo soy muy respetuosa, cosa que ella no ha sido conmigo", dijo.

"Tengo que decir que nos la dejó escuchar antes de publicarla, éramos conscientes de que era eso y yo sí que es verdad que dije 'ay Rosalía, ¿no puedes poner un poquito más?'. Porque es verdad que fue mucho trabajo, fue muy difícil. Yo estoy muy en paz, muy tranquila. Pero claro, me siento entre las dos y las entiendo a las dos. Creo que Rosalía ahora haría cosas diferentes, pero también creo que lo hizo desde el respeto. Por otro lado entiendo que Estrella se pudiera sentir así, porque había mucha ilusión y mucho trabajo", ha explicado Pérez Cruz.

Así, ha añadido que tampoco le ha gustado que se haya hablado "mal" de Morente y ha explicado que ella se ha comunicado con ambas. "Al cabo de un tiempo escribí a Rosalía y dije 'a ver, ubícame un poco porque me van a preguntar muchísimo'. Yo le conté cosas que había sentido, ella me contó las suyas y se ordenó. Y luego le envié un mensaje a Estrella, que no sé si le ha llegado, ella aún no me ha contestado. Pero me quedo con de dónde nace todo. Por supuesto que me gustaría que hubiera más partes, porque te juro que lo hice con todo el amor (...) Pero celebro mucho poder estar entre ellas dos y celebro esa voluntad de honrar esas voces y celebrarnos entre nosotras. Espero que se encuentren pronto", ha zanjado.

"UN TRIUNFO SOLITARIO ES UN FRACASO"

'Oral_Abisal' es el nuevo disco de la artista y la protagonista es dualidad de este trabajo. Pérez Cruz ha asegurado que con esta doble cara enfrenta lo "colectivo" y lo "individual", para después explicar que "un triunfo solitario es un fracaso".

"Una cosa es un triunfo emocional de que te estás currando algo que consigues atravesar, los miedos. Pero el éxito viene de saber compartirlo de lo colectivo", ha añadido.

La artista ha apuntado a que aunque después de la pandemia de la Covid-19 hubo una "voluntad" de coro, el mundo "está muy individualista", lo que a su juicio es una "enfermedad".

"Hay una canción que es 'Mar de Na Catalina', que va de la tristeza más solitaria al aprendizaje de que te curas en colectivo, con tus amigas, lloramos juntas y ahí nace la belleza", ha dicho para después recordar que al grabar este tema junto a un coro compuesto únicamente por mujeres, todas rompieron a llorar de verse "compartiendo".