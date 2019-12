Simple Minds celebrará 40 años de carrera el 25 de junio en el Wizink Center de Madrid

Publicado 11/12/2019 14:11:52 CET

Para celebrar sus cuatro décadas de vida, Simple Minds han publicado un disco en directo, 'Live in the City of Angels', un recopilatorio llamado '40: The Best of - 1979-2019', y ahora se preparan para embarcarse en una gira a lo largo de 2020.

La única parada de esta próxima gira mundial en España será el 25 de junio en el WiZink Center de Madrid. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 13 de diciembre a las 10:00 horas en www.lasttour.net y www.wizinkcenter.es.

"Estoy agradecido por la carrera que hemos tenido, y también lo suficientemente loco como para pensar que todavía podemos llegar a nuevos niveles. Esto es lo que hacemos: escribir, grabar y tocar en directo", plantea el vocalista Jim Kerr.

Con sesenta millones de discos vendidos a lo largo de su carrera y como grandes embajadores de los mejores momentos del post-punk, la new wave y el synthpop gracias temas como 'Dont You (Forget About Me)' o 'Alive & Kicking', la formación escocesa llega al Wizink Center para repasar los grandes clásicos de su repertorio.