Slash anuncia disco con Myles Kennedy & The Conspirators para septiembre

Ya había anunciado que estaba trabajando otra vez con Myles Kennedy and The Conspirators y ahora Slash confirma el lanzamiento el 21 de septiembre de su nuevo disco, Living the dream.

Abre así oficialmente el guitarrista una nueva etapa después de hacer una considerable caja con la lucrativa gira de reunión de Guns n' Roses, que ha supuesto su regreso al lado de Axl Rose tras veinte años y que regresa de manera inminente a Madrid y Barcelona.

Living the dream da continuidad a la carrera de Slash con Myles Kennedy & The Conspirators, cuya anterior entrega fue aquel World on Fire de 2014, justo antes de la reunión de Guns n' Roses.

Por ahora, Slash con sus compinches han confirmado también una gira norteamericana que arrancará el 13 de septiembre en el legendario Whisky a Go Go de Los Angeles, icónico garito donde Guns n' Roses dieron sus primeros pasos y donde volvieron también en 2016.

Esta gira acará el 14 de octubre y, tras un descanso, Slash volverá a centrarse en otoño en Guns n' Roses para los por ahora últimos conciertos de la gira de reunión, que tendrán lugar en Asia y Sudáfrica.

Este es el teaser de Living the dream: