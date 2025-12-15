Soleá Morente juega a "hacer probable lo improbable" en 'Sirio B' con ayuda de Guille Milkyway: "La rumba nos unió"

Soléa Morente, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS / MATEO LANZUELA

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La artista Soleá Morente presenta 'Sirio B', su nuevo álbum creado en colaboración con Guille Milkyway (La Casa Azul). Se trata de un proyecto marcado por la experimentación, seña de identidad de ambos músicos y que vio la luz el pasado septiembre. En él, ambos artistas se unen para "hacer posible lo imposible y creer en lo que no se ve".

El disco toma su nombre de la estrella 'Sirio B', conocida como la más brillante del universo. Estas referencias astronómicas "a lo interestelar", al misterio y lo oculto, vertebran su último trabajo. En una entrevista concedida a Europa Press, la artista desvela las claves de un álbum en el que conviven rumbas, influencias del rap y de la música electrónica.

Soleá explica lo que ha significado para ella esta colaboración con Guille, e indica que fue "como un flechazo". "Era muy fan de la Casa Azul desde que era pequeñita y recuerdo comprarme mi entrada e irme a sus conciertos, en los festivales, intentaba ahí como ponerme en primera fila y me sabía todas sus canciones".

"De repente coincidimos en el mismo sello discográfico, Guille y yo, hacemos aquella versión homenaje a Raffaella Carrá con 'No pensar en ti' y de ahí surge una amistad y empezamos a trabajar en este proyecto, que no sabíamos si iban a ser unas cuantas canciones, un disco entero y, al final, pues bueno sí, la rumba nos unió, se podría decir", afirma la cantante.

Concretamente, explica que todo comenzó con la producción de la cumbia 'Vamos a olvidar', una canción que "gustó mucho a la gente cuando la cantábamos en público, o sea en los conciertos". "El público se siente identificado con ese mensaje de dos amigos que se juntan y se le canta a la melancolía y a la nostalgia, pero desde la alegría y desde la música de baile", comenta.

Explica que esta es una de las cosas "más bonitas" que ha aprendido del productor de La Casa Azul, "cantarle a la nostalgia y a la melancolía desde la alegría, desde la danza, desde la esperanza". "Espero que me acompañe siempre, porque se puede estar cantando a un olvido, a un desamor, a un dolor, pero él lo hace de una manera muy especial. Hace que la adrenalina suba muchísimo cantándole a las penas. Es algo muy contradictorio y muy sorprendente", comenta.

Una de las mayores sorpresas del disco es 'Mercurio y Seda', una canción en la que Guille rescató la voz de Enrique Morente para crear una "colaboración" padre e hija que no se pudo dar en vida. "Terminé filología hispánica, y ahí en Filosofía y Letras en Granada ya había tomado la decisión de empezar con la música, cuando desafortunadamente mi padre marchó", recuerda la artista.

"Me había quedado con todas las ganas de cantar con él y gracias a Guille Milkyway ha sido posible en 'Mercurio y Seda' y además es un homenaje, por así decirlo, a 'Omega', que es un disco que ha marcado un antes y un después en la música", ha señalado. Se trata de una producción que casa perfectamente con el espíritu de este disco donde se pretende "traspasar la dimensión terrenal".

Las últimas dos incorporaciones al disco, cuyos videoclips ya están disponibles, han sido 'Azalea' y 'Con los Nudillos', esta última, una rumba donde se puede ver a Soleá subida al ring. La cantante explica que todo se dio porque necesitaron de algunos elementos que "ayudasen a resaltar ese personaje, que se debate entre la vulnerabilidad, la fuerza, la rabia, el coraje y al mismo tiempo una hipersensibilidad que a veces le afectan las cosas muchísimo, ese coraje y esa ternura".

"Y hablando con Camino y con Itchazo Arana, que han sido las compañeras que me han ayudado a llevar adelante este vídeo, pues pensamos que un ring de boxeo y la danza de la compañía de 'mucha muchacha', que son increíbles, que tienen una manera de bailar con mucha fuerza y son como muy flamencas pero al mismo tiempo contemporáneas", ha detallado.

EL MAR COMO REFERENCIA

Otra de las referencias fundamentales en este disco, y que lleva acompañando a la cantante desde toda su carrera es el mar, un símbolo fundamental para ella, y que continua presente en este proyecto. Destaca sobre todo su presencia en 'Soleá del mar', donde la cantante hace una crítica directa al funcionamiento de la industria musical. "Yo no quiero el lugar donde están los demás, vendiendo el corazón, muriendo por ganar, allí no se puede oler el mar", sentencia.

"Para mí el mar es la verdad, es el contacto con la verdad, con la naturaleza y con lo que realmente importa. Vivimos en una sociedad en la que estamos un poco a falta de esto. El mar para mí siempre será un símbolo importante, tanto en mis canciones como en mi vida", ha manifestado.

Esta forma de entender la industria es fundamental para la artista, y lo lleva hasta el final. "A veces cuesta llegar a fin de mes, pero en mi hambre mando yo", asegura. "Y eso lo aprendí de mi padre Enrique Morente, conocido por su grandísimo legado y también por su filosofía de vida, que era un grandísimo humanista y esto lo llevaré tatuado en todas mis canciones y en mi corazón".

Sin embargo, también admite que en ocasiones resulta "difícil", ya que "hay muchas tentaciones y a veces quieres formar parte del sistema para verte también beneficiada y verte ascender". "Pero prefiero ir poquito a poco de manera artesanal y siguiendo las pautas de la filosofía morentiana y ya llegaré donde tenga que llegar, pero siendo fiel a lo que siento, a lo que pienso, a lo que observo, a lo que leo y a lo que asocio", insiste.

Por último, la artista ha señalado a quienes se posicionan en los extremos de la música y pide respeto. "Los extremos están bien para quien quiera practicarlos, pero que no hagan daño al que se quiere expresar como le dé la gana, como lo sienta. Con lo que no estoy de acuerdo es con fastidiar al de al lado imponiendo tu punto de vista", afirma.

La gira contará con tres paradas a lo largo de España, 'Sirio B' aterrizará en Granada el próximo 22 de noviembre, el 26 de noviembre en Reus, y el 23 de abril en Madrid. Con la compañía una banda formada por miembros de 'Rufus T. Firefly' y del 'Grupo Lázaro'.