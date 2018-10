Sorteamos abonos para el festival de música experimental MUTEK Barcelona

Actualizado 28/02/2018 17:48:52 CET

La novena edición de MUTEK.ES se celebrará del 7 al 10 de marzo en diversos espacios de Barcelona. El programa presenta estrenos y debuts en España, nuevas colaboraciones, presentaciones audiovisuales espectaculares y, como siempre, poniendo énfasis en presentaciones electrónicas en vivo que subrayan y celebran la creación contemporánea.

"Cada edición es una oportunidad para renovar nuestros compromisos con el público y el arte contemporáneo reinventando la música electrónica en vivo, las prácticas audiovisuales y su interpretación, en el marco dinámico y experiencial que distingue al festival", explica la organización.

Los programas distintivos A /Visions, Nocturne, Play, Experience y Digi Lab son los que sirven de prisma para mostrar lo que el festival quiere destacar cada año. Para esta edición, MUTEK presenta proyectos especiales de artistas canadienses y quebequenses, debuts internacionales y exhibiciones de talentos nacionales y locales.

Durante cuatro días y noches, los asistentes del festival zigzaguean por la ciudad, entre actuaciones nocturnas en el Institut Français, mágicas obras audiovisuales en la sala Barts, conferencias y shows en el Mazda Space, extravagancias nocturnas -tanto grandes como íntimas- en Nitsa / Astin y en la Antigua Fàbrica Estrella Damm, pero también en los nuevos espacios Laut e ImaginCafé.

Shows secretos, artistas no anunciados y seductores eventos pop-ups son algunas de las sorpresas, ofreciendo nuevas formas de interactuar con los nuevos rincones de la ciudad e interactuar con la comunidad. Tienes toda la información AQUÍ y en www.mutek.org/es/spain/2018.

Los artistas de #MUTEKES9 son Alexandre Burton & Julien Roy (artificiel) (CA/QC), Alexis Langevin-Tétrault (CA/QC), Beatrice Dillon (UK), Belief Defect (US/MX), Bliss Signal (UK), Byetone (DE), Caterina Barbieri (IT)/Colleen (FR), Dafoe (ES), DJ Fra (ES), DJ Python (US), Frames Percussion (ES), Fred P (US), Galera (ES) y Graham Dunning (UK).

No faltarán Herman Kolgen (CA/QC), Huma (ES), Kendra (ES), Idlefon & Amir B. Ash (IR), Kara-Lis Coverdale (CA/QC), Lucas Paris (CA/QC), M.E.S.H. (US), Malika (MA), Mana (IT), Marc Piñol (ES), Maurice Fulton (US), Move D, Olde Gods (ES), Oma Totem (ES), Roman Delore (FR), Porter Ricks (DE), Robert Lippok (DE), Sculpture (UK), Siavash Amini (IR), Sonic Robots (DE), Tutu (ES), Waclaw Zimpel (PL), Wooky (ES), Zip (DE) y Ziúr (DE).

Pues bien, por cortesía de la organización sorteamos tres abonos dobles para disfrutar de todo el festival. Para optar a uno de estos abonos con acompañante tan solo tienes que seguir a Europa Press Música en Facebook y contarnos AQUÍ por qué te apetece ir la festival. Tan sencillo como eso. El lunes 5 de marzo escogeremos a los tres ganadores y contactaremos con ellos respondiendo a los mensajes que previamente nos hayan dejado en el post correspondiente.

Recordamos que MUTEK Barcelona es, junto a MUTEK MX, una de las ramificaciones más prestigiosas del festival canadiense MUTEK, que desde su inicio en Montreal hace ya 18 años se ha distinguido como uno de los encuentros internacionales de programación original y de vanguardia más importantes del planeta. En cuanto al contenido, el alcance del festival se esfuerza por ser diferente, con un fuerte interés en el sector experimental y el lado lúdico de la creatividad digital.