Spotify desentraña la portada de 'La Emperatriz' de Rigoberta Bandini en una audioguía comentada por la propia artista

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La Emperatriz', primer álbum de Rigoberta Bandini, recoge doce temas arropados por una portada cargada de connotaciones artísticas con la imagen de la propia artista como epicentro, un trabajo artístico de Pedro de Madrazo que sirve tanto para enfatizar ideas como para lanzar mensajes ocultos.

Con el objetivo de "escuchar la portada", Spotify, junto a Media.Monks, ha querido rendirle homenaje creando una audioguía para explicar todos sus elementos a través de un 'podcast' en la plataforma de música.

El disco, presentado el pasado 7 de octubre, se esconde tras un óleo sobre lienzo realizado por el artista Pedro de Madrazo, inspirado en la obra de Giovanni Battista, con un estilo clásico y academicista que rompe con la aparición de imágenes sacadas de contexto pero con grandes referencias al imaginario de Rigoberta, según apuntan los creadores de la audiguía.

Para poner voz a esta experiencia, Spotify ha colaborado con El Arte Pop como narrador, convirtiéndole en el hilo conductor de la experiencia.

La otra pieza clave de la audioguía es Óscar Manrique, experto en arte e investigador del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, quién ha desarrollado el contenido de esta audioguía aportando referencias artísticas y reflexiones sobre cada uno de los elementos.

En la propia guía no falta la voz de Rigoberta, que ha incluido explicaciones más personales sobre la portada; así como el propio artista de la obra, Pedro de Madrazo, que desvela los detalles de la técnica y el proceso de creación.

Para amplificar la idea, Spotify ha convertido las calles de Madrid y Barcelona en un museo colocando la portada del álbum en varias paredes, en las que a través de códigos QR los fans pueden escuchar la explicación de cada elemento acercando el móvil a la obra.

Con la Audioguía de La Emperatriz, Spotify ha querido amplificar el lanzamiento a través de una experiencia innovadora que ofrece una nueva perspectiva desde la que poder seguir disfrutando del primer álbum de la artista.

ONCE PASES, 20 MINUTOS

A lo largo de once píldoras que rondan los dos minutos cada una, la audioguía pretende desgranar todos los secretos y mensajes ocultos de la portada de De Madrazo.

Partiendo desde 'Los Ángeles', el podcast repasa la importancia de 'Nico', su hijo representado por un ángel, "elemento principal que rodea el universo de Bandini, pero sin dominarlo".

'La perra', "idea de protección elevada a lo divino"; o 'Caillou', que cobra protagonismo en la portada por ser el primer personaje que encarnó Bandini en su faceta de actriz de doblaje, también forman parte de esta entrega.

La "connotación de libertad y valentía" de 'Las Gaviotas'; el mensaje escondido de 'Too many drugs' que "habla de épocas pasadas"; y un capítulo comentado por el autor de la portada bajo el epígrafe de 'Técnica' para explicar el proceso creativo dan forma también a esta particular audioguía.

Para terminar, 'Tabaco', --un paquete de Marlboro con alas como "contrapunto de la espiritualidad pop", en palabras de la propia Rigoberta--; y 'La Teta', "uno de los valores con más valor de la portada", ponen la guinda a una audioguía fugaz que trata de explicar el proceso compositivo de una de las portadas más originales del mercado español en este 2022.