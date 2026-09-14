Steve Hackett (Genesis) actuará en Madrid y Barcelona en noviembre de 2027

Cartel promocional de los conciertos de Steve Hackett en Madrid y Barcelona. - MERCURY WHEELS

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista de Genesis, Steve Hackett, actuará en The Music Station Príncipe Pío de Madrid el 2 de noviembre de 2027, y en la sala Paral·lel 62 de Barcelona el 4 de noviembre.

Hackett, en el marco de su 'Best of Genesis & Solo Gems 2027 Tour', ofrecerá tanto los grandes éxitos de la banda como algunos de sus temas en solitario más destacados, informa la promotora Mercury Wheels en un comunicado de este lunes.

Las entradas estarán disponible en preventa a partir del miércoles 16 de septiembre a las 11 horas, y en venta general a partir del viernes 18 de septiembre a la misma hora.