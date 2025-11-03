Sting regresa a España en 2026 con 'Sting 3.0' y ofrecerá conciertos en Granada, Sevilla, Fuengirola o Tenerife

Archivo - Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido artísticamente como Sting, en el escenario de Christmas by Starlite que se celebra en Ifema, a 15 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

El músico Sting regresará a España en 2026 con su gira 'Sting 3.0' --con la que también viajará a Francia, Holanda o Australia-- y en la que ofrecerá conciertos en Granada, Sevilla, Fuengirola (Málaga), Chiclana (Cádiz), Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

En concreto, el músico británico actuará en primer lugar el 9 de julio de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria y el 10 de julio en Santa Cruz de Tenerife dentro de su gira mundial 'Sting 3.0', presentada por 'The Cherrytree Music Company' y 'Live Nation'. Posteriormente, el 12 del mismo mes, acudirá a Chiclana (Cádiz) para actuar.

Al día siguiente, el 13 de julio estará en Fuengirola (Málaga) en el recinto Marenostrum, para dos días después mostrar su espectáculo en Granada. Tras un concierto en Figueira da Foz (Portugal), el 17 de julio, Sting será el encargado de cerrar el Icónica Santa Lucía Sevilla Fest 2026 con un concierto el 18 de julio en la Plaza de España de la capital andaluza.

El ganador de 17 Premios Grammy cierra la agenda del festival que cuenta con los conciertos de Jamiroquai, 16 de julio, Pablo Alborán, 12 de junio, Aitana, 4 y 5 de junio, Isabel Pantoja junto a Il Divo, 27 de junio y Marilyn Manson el 6 de julio

Las entradas para los conciertos de las Islas Canarias se podrán adquirir en preventa desde este martes, 4 de noviembre; y en venta general desde este miércoles, día 5. En el caso de Chiclana y Granada, los tickets se podrán adquirir el miércoles 5 y jueves 6 de noviembre a las 10.00 horas, respectivamente.

En el caso del Icónica Santalucía Sevilla Fest, las entradas para sus conciertos están ya a la venta en la web oficial del festival.