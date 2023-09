Take That anuncian nuevo single y una gira por Reino Unido e Irlanda

La banda Take That

La banda Take That - UNIVERSAL

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Take That ha anunciado este viernes 22 de septiembre su regreso a los escenarios con una gran gira en directo por estadios en 2024, junto con la noticia de su noveno álbum de estudio 'This Life', que saldrá a la venta el 24 de noviembre.

Asimismo, la banda británica ha lanzado su nuevo single 'Windows', ya disponible. Con 'This Life On Tour', el trío formado por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald tocará 29 fechas en quince ciudades del Reino Unido e Irlanda. En la gira contarán con un invitado, Olly Murs.

Take That ostenta el récord de actuaciones en el O2 de Londres con 34 actuaciones como cabezas de cartel. La gira Progress de 2011 batió récords de taquilla al vender más de un millón de entradas en menos de 24 horas, convirtiéndose en la mayor gira del Reino Unido y haciéndoles merecedores de un puesto en la lista anual 'Top 25 Tours' de Billboard, ocupando el tercer lugar a nivel mundial.

En 2019, la banda celebró su 30 aniversario con la gira Odyssey de 38 fechas con entradas agotadas que les llevó a tocar en 29 recintos y nueve estadios, vendiendo más de 650.000 entradas.

El nuevo single de Take That, 'Windows', reúne a la banda para su primera composición original en más de cinco años. "'Windows' es un tema que cuenta la historia de salir de la oscuridad y volver a la luz", explican desde la discográfica.

'This Life' es el noveno álbum de estudio de la banda y el primero desde Wonderland, de 2017. "Ha sido una experiencia maravillosa volver a estar juntos en el estudio haciendo este disco. Es como abrir las alas, dejar salir lo viejo y traer lo nuevo", han señalado los miembros de Take That.

"Estamos increíblemente orgullosos del nuevo álbum: hay una sensación de unión, ya sea porque volvemos a estar juntos como banda o porque la gente quiere conexión en sus propias vidas. Estamos entusiasmados con este nuevo capítulo", han añadido.

Durante el proceso de composición y grabación, la banda perfeccionó su nuevo sonido en diversos sitios como los Electric Lady Studios de Nueva York y el histórico RCA Studio A de Nashville, por los que han pasado David Bowie, Dolly Parton, The Beach Boys, Adele, Taylor Swift o Maggie Rogers.

Este verano se estrenó la adaptación a la gran pantalla de su musical 'The Band', titulada Greatest Days y protagonizada por Aisling Bea. Take That ha vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo y tiene doce números uno en el Reino Unido.