C. Tangana regresa al rap en 'Milko freestyle': habla de paternidad, duelo y repiensa su legado

El artista C. Tangana posa con su hijo en el videoclip de su nueva canción, 'Milko freestyle' - ROCÍO AGUIRRE - SONY MUSIC SPAIN

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Antón Álvarez, C. Tangana, ha regresado al rap con 'Milko freestyle', una canción biográfica en la que habla de su reciente paternidad, sobre el duelo tras la muerte de un amigo y en la que repiensa su legado tras 'El madrileño'.

"Y sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido y mi vida ha cambiado. Y otra vez pensando en el puto legado", rapea Tangana al inicio de este tema.

Tanto el nombre de la canción como el duelo del que habla hacen referencia al productor y rapero mexicano Óscar Botello, conocido artísticamente como Milkman. El artista, que ha trabajado con Álvarez, con artistas de la talla de Bad Bunny, Juanes, J Balvin, Álvaro Díaz o Belinda, murió el pasado 12 de febrero después de estar hospitalizado.

"Tú y yo no hablamos desde hace meses. Resulta que estás dentro de un hospital y perdiendo la apuesta. Mierda. Dios te persigue, no sé qué le debes. Volando pa' México mientras tú mueres. En tu funeral con cuarenta mujeres, bailando y llorando como sé que quieres. El Milko se ha ido", narra el artista español.

Este 'freestyle' llega tres años después de su último single, la también rapeada 'Estrecho / Alvarado'. A la vez, se cumplen cinco años desde que el artista publicase su último disco, ya que fue en 2021 cuando lanzó 'El madrileño'.

Durante este tiempo, Álvarez ha debutado como cineasta con 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', la película con la que se alzó con dos Premios Goya en la edición de 2025: a Mejor Película Documental y a Mejor Canción Original por el tema 'Los Almendros', de La Tania.

En 2025 protagonizó un breve regreso a la música en 'Droga', canción que firma con Mora en el disco 'Lo Mismo de Siempre', publicado por el puertorriqueño ese mismo año.

'Milko freestyle' está firmado junto a su antiguo y mítico colectivo --lo conforman C. Tangana, Sticky M.A., Jerv. AGZ, I-Ace y Fabianni--. Precisamente, el grupo celebrará el 10 aniversario de la salida del último disco que hicieron, 'Siempre', con cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid que comenzarán la próxima semana, el 15 de noviembre.

"AGZ es mi grupo (AGZ es mi grupo). A mi niño le voy a consentir pero al resto os educo", canta el madrileño en el nuevo tema, que termina con la chulería de la que ha hecho su firma desde sus inicios. "Si hablamos de rangos os tengo callados. A los que dudaban, la duda ha acabado", zanja, sin promesas de nuevo disco.