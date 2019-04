Tangerine Flavour presentan el divertido videoclip (con un husky pianista) de Argentinian Accent

Actualizado 24/04/2019 15:49:57 CET

MADRID, 24 Abr. (EDIZIONES) -

Con motivo de la reedición en vinilo de No Hard Feelings, Tangerine Flavour y Larvin Music presentan en exclusiva en Europa Press el nuevo y divertido videoclip de Argentinian Accent, uno de los cortes del álbum, de estilo alegre y que coquetea con el rock más clásico y el soul, incluso de deje stoniano.

El trabajo fue dirigido por los prometedores cineastas Juvenal Blanco e Irene Garmtz. Esta última atesora numerosos trabajos, musicales y no musicales, así como excelentes críticas y nominaciones a premios como la del pasado Miami Fashion Film Festival. Además, ya colaboró con la banda anteriormente en el lyric video de South American Style y el vídeo oficial de Hey Dylan.

En cuanto al reparto, el videoclip está protagonizado por Beatriz González-Mateo, actriz de dilatada carrera en cortos, largometrajes y publicidad, y ha significado el debut ante las cámaras de Blue, el husky de Fernando Lima, bajista de la banda.

Tangerine Flavour se encuentran inmersos en su gira No Hard Feelings Tour recorriendo más de veinte ciudades y con un fin de gira el próximo 5 de julio en la Sala El Sol de Madrid.

PRÓXIMAS FECHAS DE LA GIRA

26 ABR - ZARAGOZA - La Ley Seca

27 ABR - LLEIDA - La Boite

02 MAY - VALENCIA - Black Note

10 MAY - ASTORGA - Pub Berlín

17 MAY - BÉJAR - Café Blues La Alquitara

18 MAY - PLASENCIA - Sala Impacto

19 MAY - BADAJOZ - Chat Noir

01 JUN - SEVILLA - Fun Club

08 JUN - MURCIA - Sala Revolver

15 JUN - VILLANUEVA DE LA CAÑADA - Fiesta Privada

05 JUL - MADRID - Sala El Sol

FESTIVALES CONFIRMADOS

09 JUN - VACA POP - Caravaca de la Cruz (Murcia)

06 JUL - ACAAA ROCK FEST - Ávila

20 JUL - ROCK IN TRILLO - Trillo (Guadalajara)