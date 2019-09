The 1975 presentarán nuevo disco en Barcelona y Madrid

Publicado 16/09/2019 11:55:11 CET

Cartel de los conciertos de The 1975 - LIVE NATION

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

The 1975 actuará en marzo en Barcelona y Madrid en el marco de la gira europea para presentar su nuevo álbum 'Notes on a conditional form', que se publicará a principios de 2020, ha informado la productora Live Nation en un comunicado este lunes.

Reconocido como 'Mejor grupo británico' y 'Mejor álbum del año' por los Brits Awards 2019, el conjunto actuará el 9 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona y al día siguiente en el Wizink Center de Madrid.

La banda se dio a conocer en 2013 con el lanzamiento de su primer álbum 'The 1975', y su segundo disco 'I like when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it' fue nombrado a 'Mejor álbum del año' por la revista Rolling Stone y nominado a un Mercury Prize en NME Award y a un Brit Awards por la misma categoría.